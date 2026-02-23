原因は自分にある。（通称ゲンジブ）が、3月11日に発売するEP『文藝解体新書』から新曲「ニヒリズムプリズム」の音源の一部を各SNSで先行解禁し、ティザー映像を公開した。

「ニヒリズムプリズム」は、孤独や憂鬱を色彩豊かに表現するニヒリズム散文詩的短編を多く生み出してきた梶井基次郎の「蒼穹」からインスパイアを受け、春をテーマに久下真音が楽曲制作。

公開されたリリックティザー映像では、呪文のように繰り返される今作の印象的な音源の一部が明らかになっている。闇を背負った重さと言葉遊びの軽妙さのアンバランスさがクセになる中毒性MAXの楽曲に仕上がっているとのことだ。明日からはビジュアルティザーが順次公開される。

さらに併せて、『文藝解体新書』の特設サイトが開設となった。こちらでは作品詳細や貴重なコンテンツ、映像など随時最新情報を更新予定。

◾️EP『文藝解体新書』(読み：ブンゲイカイタイマニュアル)

2026年3月11日（水）発売

予約：https://lnk.to/genjibu_20260311ep

特設サイト https://sp.universal-music.co.jp/genjibu/bungei/ 初回限定盤 通常盤 ◆デジタルシングル「NOW」

配信：https://umj.lnk.to/now.gnjb ▼CD収録内容 ※全形態共通4曲

1.ニヒリズムプリズム

2.疾走

3.愛無常

4.Silence

＜Bonus Track＞ ※初回限定盤のみ

5.トレモロ（ABCテレビ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』オープニング曲）

6.NOW（読売テレビ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』オープニング主題歌） ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ

「GNJB FC Limited Tour Laboratory -」2025.12.26 Zepp DiverCity(TOKYO)より4曲収録 ▼仕様

【初回限定盤】4,730円（税込）UPCH-7807

-トールサイズケース

-CD

-Blu-ray(15-20min)

-フォトブック P32

-グループトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-ユニットトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-オリジナルステッカー 【通常盤】2,200円（税込）UPCH-2296

-CD

-ブックレットP8

-通常盤ソロトレカ (全7種中ランダム1種)

※通常盤ソロトレカは初回封入特典となります。 【大倉空人盤】2,200円（税込）UPCH-7808

-CD

-ブックレットP8

-大倉空人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【小泉光咲盤】2,200円（税込）UPCH-7809

-CD

-ブックレットP8

-小泉光咲ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【桜木雅哉盤】2,200円（税込）UPCH-7810

-CD

-ブックレットP8

-桜木雅哉ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【長野凌大盤】2,200円（税込）UPCH-7811

-CD

-ブックレットP8

-長野凌大ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【武藤潤盤】2,200円（税込）UPCH-7812

-CD

-ブックレットP8

-武藤潤ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【杢代和人盤】2,200円（税込）UPCH-7813

-CD

-ブックレットP8

-杢代和人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【吉澤要人盤】2,200円（税込）UPCH-7814

-CD

-ブックレットP8

-吉澤要人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) ▼ショップ別特典

・ゲンジブ観測所会員限定：オリジナルランダムトレーディングカード ゲンジブ観測所ver.（全7種のうちランダム1種）

・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルランダムトレーディングカード UNIVERSAL MUSIC STORE ver.（全7種のうちランダム1種）

・タワーレコード：オリジナルランダムトレーディングカード TOWER ver.（全7種のうちランダム1種）

・HMV：オリジナルランダムトレーディングカード HMV ver.（全7種のうちランダム1種）

・TSUTAYA：ましかくブロマイド（全7種のうちランダム1種）

・Amazon：A4クリアファイル（全7種のうちランダム1種）

・楽天BOOKS：クリアシート（全7種のうちランダム1種）

・セブンネットショッピング：オリジナル缶バッチ（全7種のうちランダム1種）

・その他EC / 一般店：集合絵柄ポストカード(共通特典/全1種) ＜注意事項＞

※各種特典絵柄は後日公開いたします。

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※各形態いずれか1 枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCD ショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。 ＜イベント情報＞

EP「文藝解体新書」リリース記念特典会

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2026-02-04/ 個別オンライントーク会

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2026-02-16/ ゲンジブ観測所会員限定特典会

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2026-02-21/

◾️＜LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭＞ 【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

2026年3月17日（火）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月18日（水）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

2026年3月28日（土）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月29日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【大阪】オリックス劇場

2026年4月4日（土）18:00開場／19:00開演

2026年4月5日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【福岡】福岡サンパレス

2026年4月10日（金）18:00開場／19:00開演

2026年4月11日（土）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【宮城】仙台サンプラザホール

2026年4月25日（土）18:00開場／19:00開演

2026年4月26日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演