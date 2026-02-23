ハレの日に使える、イイのみーーっけ！【3COINS】大人のキチンと見えに♡「ヘアアクセ」

年度末が近づき、卒入園式や結婚式などフォーマルなイベントに向けて準備を始める頃。服装だけではなく、ヘアアクセサリーも揃えておきませんか？【3COINS（スリーコインズ）】には、そんなシーンになじむ、上品なヘアアクセサリーも充実しています。フェイクパールやレース、ビジュー風パーツなどをあしらった洗練されたデザインは、プチプラとは思えないきちんと感を演出。今回は、大人女性の美しさを引き立てる、ハレの日にふさわしい優秀アイテムを厳選してご紹介します。

チュールの柔らかな重なりが美しいリボンフック

【3COINS】「チュールダブルリボンヘアフック」\550（税込）

ふんわりとしたチュールを贅沢に使用したダブルリボンが、バックスタイルに優雅な気品を添えてくれます。フックタイプなので高すぎない位置でまとめたポニーテールに差し込むだけでOK。程よい抜け感のある、上品なスタイルに仕上がりそうです。

フラワーレースとフェイクパールの輝きで魅せる、華やかシュシュ

【3COINS】「フラワーレースじゃらパールシュシュ」\330（税込）

繊細なフラワーレースに、こぼれ落ちそうなほどたっぷりとフェイクパールを組み合わせた、エレガントなシュシュです。落ち着いたベージュカラーで大人の女性でも取り入れやすく、サッと髪をまとめるだけで洗練された仕上がりが期待できます。低めの位置でお団子ヘアを作り、その根元に被せるように着ければ、お呼ばれシーンにもぴったりな気品あふれるスタイルに。

ビジュー風パーツの煌めきが目を引く、クリップセット

【3COINS】「パールビジュークリップ2個セット」\330（税込）

上品な輝きを放つフェイクパールとビジュー風パーツをあしらったデザイン違いのクリップが、2つセットになったお得なアイテムです。サイドの髪を耳にかけてタイトに留めるだけで、顔まわりがパッと明るく知的な印象へと変わりそう。ハーフアップの結び目付近にランダムに添えるのもおすすめ。控えめながらも確かな存在感で、ハレの日のコーディネートに繊細な華を添えてくれます。

3つのフェイクパールが整然と並ぶ、洗練フックポニー

【3COINS】「トリプルパールフックポニー」\330（税込）

横に並んだ3粒のフェイクパールがスタイリッシュな印象を与えるフックポニーです。ゴムの結び目にフックを引っ掛けるだけなので、不器用さんでも簡単にきれいめなアレンジが完成。おすすめは、髪をきっちりとタイトにまとめたローポニーへの装着。フェイクパールの洗練されたラインが強調され、都会的で凛とした大人の女性らしさを引き立ててくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里