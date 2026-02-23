AI、キットカット新ブランドソング「ラッキーアイラブユー」MVをプレミア公開
AIが2月27日に配信リリースする新曲「ラッキーアイラブユー」のミュージックビデオが、27日22:30よりYouTubeプレミア公開されることが決定した。発表にあわせ、MVティザー映像も公開されている。
今作は毎年恒例となる”キットカット”受験応援ソング「ワレバ」のCM展開と並行し、”キットカット” ブランドソングとして新たに書き下ろされた楽曲。《チャンスはキミのために巡ってくるんだ》《忘れないで君は1人じゃない》という、AIらしさ溢れるヒューマンなメッセージが込められた新曲は、今シーズンのキットカットCM（「RED篇」／「オトナの甘さ 篇」）で起用中だ。
ミュージックビデオでは、「Not So Different Remix feat.Awich」や「Yaffle x AI -RISE TOEGETHER feat. OZworld」等、数々のAIのHIP HOPトラックを手がけるMESS監督と再びタッグを組んだ。MVティザー映像では、日々それぞれの場所で懸命に生きている人たちの感情や気配が、断片的・抽象的に映し出される様子と、教会の椅子に座って歌うAIの姿が映し出される。
◆ ◆ ◆
■MESS監督 MVコメント
どんな人でも、辛いことや考えごとに雁字搦めになり、八方塞がりだ、もう絶望だと感じてしまう瞬間があると思います。たとえ失敗してしまっても、立ち向かえずに逃げ出してしまったとしても、それで終わりではない。いつか必ず、愛や夢を実感できるラッキーがやってくる。そんな「安心して大丈夫だよ」というAIさんからのメッセージを、この楽曲から受け取りました。このミュージックビデオも、観てくださる方の心が少しでも軽くなるお手伝いになれば幸いです。
■監督プロフィール
召田湧真 | MESUDA YUMA ー 1996年生まれ。埼玉県川口市出身/在住。ビデオディレクター / グラフィックデザイナー。RepYourSelfのメンバー。日本のヒップホップシーンを主軸としてミュージックビデオ・ドキュメンタリー・ライブ収録のディレクションを行う。
◆ ◆ ◆
◾️「ラッキーアイラブユー」
2026年2月27日（金）リリース
配信：https://lnk.to/ai_lily
※「キットカット」ブランドソング
▼Pre-add（Apple Music）／Pre-save（Spotify）キャンペーン概要
対象期間：2026年2月13日（金）18:00〜2月26日（木）20:00まで
特典：AIスペシャルフォト
応募フォーム：https://lnk.to/ai_lily_precp
※一部アプリ経由でご利用の場合、正常に動作しない場合がございます。
大変お手数ですが、本サイトのURLをコピーの上ブラウザで開いていただき再度お試しくださいませ。
※ライブラリに入った楽曲が聴けるようになるタイミングには個人差があります。
※Apple MusicのPUSH通知をONに設定していても、通知が届かない場合があります。
※Apple Music側およびSpotify側で急なAPIの変更が入った場合、動作しなくなる可能性があります。
関連リンク
◆AI オフィシャルInfo