◇「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合 侍ジャパン0―4ソフトバンク（2026年2月23日 サンマリン宮崎）

3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）に臨み、0―4で敗れた。宮崎事前合宿でアドバイザーとして侍戦士にさまざまなアドバイスを送ってきたアドバイザーのダルビッシュ有投手（39）はどう見たのか。報道陣の取材に応じた。

メジャー組では、菅野智之投手（ロッキーズ）、菊池雄星投手（エンゼルス）が宮崎合宿から合流した。「全く普通にあいさつして、たわいもない話をしてるだけなので。でも、こうやって合流してきて、さらに投手陣もこう引き締まってる感じはしたので、まあ良かったなっていうふうに思ってます」と語った。

「やっぱり（菅野と）菊池君と2人で、年も上ですし、山本君とかもいますけれども。しっかり投手陣まとめてくれると思います」と期待をかけた。さらにダルビッシュは「菅野君とは個人的に今日本当にブルペンで投げた後、本当に1時間以上あそこで2人で話しましたけど、そういう機会はなかったですし、すごいお互い腹割って、いろんなことが話ができて。まあ自分も菅野君とずっとこうやって会いたかったですし、リスペクトもずっとしてましたので、そういう時間があったってだけで、自分の中ではここに来て良かったなと思います」と話した。

菅野をリスペクトする点を問われると「最初ファイターズから指名されて1年浪人して、そこからすごくプレッシャーの高いジャイアンツに入って、原監督との関係もありますし、期待も高い中で、あれだけの成績をずっと残してきて、エースとして君臨してたわけですから。自分はそういうこと経験したことないので。道のり、めぐってきたというところに、自分はリスペクトを持っています」と語った。