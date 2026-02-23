侍ジャパン壮行試合でSB23歳ロマン砲が躍動！豪快3ラン「リチャードが試合に出て結果出してましたから…」巨人OBもプロ6年目の奮起を期待

秋広は壮行試合で豪快にアーチをかけた（C）産経新聞社

侍ジャパンは2月23日、ソフトバンクと壮行試合を行い、0−4と敗れた。侍ジャパンの打線が沈黙する一方で、5回の守備から途中出場していたソフトバンクのロマン砲、秋広優人が豪快にアーチをかけた。

1点リードの8回二死一、二塁で打席が回ってくると代表サポートメンバーの佐藤柳之介（広島）の直球を一閃。ボールは高々と上がって、右翼スタンドへと飛び込んだ。

試合が行われたひなたサンマリンスタジアムといえば、秋広が巨人時代に春季キャンプで慣れ親しんだ球場でもある。

昨年5月にリチャードと交換トレードでソフトバンクに移籍。プロ6年目はさらなる飛躍が期待されている。