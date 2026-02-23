侍ジャパン壮行試合でSB23歳ロマン砲が躍動！豪快3ラン「リチャードが試合に出て結果出してましたから…」巨人OBもプロ6年目の奮起を期待
秋広は壮行試合で豪快にアーチをかけた（C）産経新聞社
侍ジャパンは2月23日、ソフトバンクと壮行試合を行い、0−4と敗れた。侍ジャパンの打線が沈黙する一方で、5回の守備から途中出場していたソフトバンクのロマン砲、秋広優人が豪快にアーチをかけた。
【関連記事】巨人23歳の“成長株”が侍Jで躍動…将来はWBC本戦出場へ「常に目標」 SB戦でスタメン1安打【侍ジャパン】
1点リードの8回二死一、二塁で打席が回ってくると代表サポートメンバーの佐藤柳之介（広島）の直球を一閃。ボールは高々と上がって、右翼スタンドへと飛び込んだ。
試合が行われたひなたサンマリンスタジアムといえば、秋広が巨人時代に春季キャンプで慣れ親しんだ球場でもある。
昨年5月にリチャードと交換トレードでソフトバンクに移籍。プロ6年目はさらなる飛躍が期待されている。
秋広のアーチにはTBS系列で中継解説を担当した巨人OBの槙原寛己氏も「リチャードが（昨年は）試合に出て、結果出してましたから」「あせりみたいなものもあったでしょうね」と交換トレードとあって、何かと比較対照されることも多いことに思いを寄せ、今季に賭ける意地を見せたとした。
昨年ソフトバンクから巨人に移籍したリチャードはキャリアハイの11本塁打をマーク。一方、秋広は5月の移籍以降は22試合に出場、打率.208、1本塁打に終わっていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。