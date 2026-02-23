オリンピックは「例外」　世界選手権参加を認めないISUに露名伯楽は怒り「腹立たしい。私たちをいじめているだけ」【冬季五輪】

女子シングルに出場したペトロシアン(C)Getty Images

現地時間2月22日に無事に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。さまざまな競技が白熱した中で、個人の中立選手（AIN）として参加が認められたロシア勢は銀メダル1つの獲得で終わった。

国際大会への参加も禁じられてきたフィギュアスケートでもロシア人選手たちが“復帰”した。女子のアデリア・ペトロシアンと男子のピョートル・グメニクが出場し、それぞれシングルス6位と4位で大会を終えた。

久しぶりに国際大会で演技を披露したロシア勢。ここから国際大会への本格的な復帰が期待されている彼らだが、直近では3月の世界選手権の参加は認められていない。ロシア・メディア『Sport Express』によれば、国際スケート連盟（ISU）の関係者は「2選手はオリンピック出場のみ例外である」との見解を示しているという。

当然、2022年から続いているウクライナ侵攻の影響による判断だが、ロシア国内では失望が広まっている。かつて浅田真央氏らを指導した名伯楽であるタチアナ・タラソワ氏は『Sport Express』において「世界選手権に出場できないなんて腹立たしい。彼らは単に私たちをいじめているだけだ」とISUを糾弾。オリンピックのみを「例外」とした“御大”への怒りをぶつけた。