ミン・ヒジン、日本からの投資・NewJeans仲介説を否定。「捏造だ」と反論

ADOR前代表（現OKレコード代表）のミン・ヒジンが、最近新たに浮上した疑惑について正面から反論した。

2月23日、ミン・ヒジンは自身のSNSを通じて「『ダボリンク』シーズン2なのか。もうそんな小説に引っかかる人はいない。取るに足らないことを大げさに膨らませ、何かあるかのようにでっち上げる手口は、どこかとそっくりだ」と投稿し、不快感をあらわにした。

これに先立ち韓国メディア『ディスパッチ』は、ミン・ヒジンが日本レーシング界の大物と投資に向けた議論を行っただけでなく、NewJeansとの面会も仲介したと、側近の話として報じた。

具体的には、NewJeansが香港のコンプレックスコンで披露した「ピットストップ」ステージも今回の議論から生まれたものであり、さらにコンプレックス・チャイナのCEOであるボニー・チャン・ウーがHYBEに打診したNewJeans売却の意向についても、ミン・ヒジン前代表の関与があったとする内容だった。

（写真提供＝OSEN）ミン・ヒジン

これについてミン前代表は「私が完勝した直後の先週から、逆バイラル作業に入ったようだが、あまりにも陳腐な手口だ。ディスパッチは取材に際し、私に反論権があるという当然の事実をきちんと覚えておくべきだ。ダボリンクの虚偽報道と本日の報道まで含め、法が許す最大限の範囲で民事・刑事上の責任を問う」と強く反発し、「うんざりだ」と付け加えた。

一方、ソウル中央地方法院は2月12日、HYBEがミン・ヒジンを相手取って起こした株主間契約解約確認訴訟と、ミン・ヒジンがHYBEを相手取って起こした株式売買代金請求訴訟の判決言い渡し期日を開き、いずれの案件についてもミン前代表の勝訴とする判決を下している。