彼女が風邪でダウン！看病に行けないときに送るLINE９パターン
彼女から「具合が悪い…」と連絡があったら、すぐにでも駆けつけたいもの。もし状況が許さないなら、取り急ぎ「愛のあるLINE」を送って元気づけてあげたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性91名に聞いたアンケートを参考に「彼女が風邪でダウン！看病に行けないときに送るLINE」をご紹介します。
【１】「真夜中でも遠慮しないで連絡しろよ」と頼りがいを示す
「いざとなったら彼氏が何とかしてくれる！と思ったら、安心して眠れそう」（20代女性）というように、力強いメッセージを送ると、包容力を感じてもらえそうです。実際に彼女から連絡があったらすぐさま反応して、信頼を裏切らないようにしましょう。
【２】「治ったらおいしいものでも食べに行こう」と元気を出してもらう
「熱でしんどいときとかは、意外と『ご褒美』が励みになったりします」（20代女性）というように、「お楽しみ」を用意して、気を紛らわせてあげるのも手です。ただし、お腹を壊して何も受け付けない状態なら、食べ物の話は避けたほうが無難でしょう。
【３】「俺にキスして移したらすぐ治る！」と明るい言葉で安心させる
「彼氏らしい前向きなLINEが届いたら、それだけで癒されそう！」（10代女性）というように、ストレートな励ましも効きそうです。とはいえ、「寝れば治るっしょ」などと能天気な言い方をすると反感を買いそうなので、表現には気を配ったほうがいいかもしれません。
【４】「明日の昼休みには行けるから」とお見舞いの日時を約束する
「いつごろ来てくれるのかがわかれば、それまでがんばろう！って思える」（20代女性）というように、会いに行ける日時を伝えると、気力を保っていてもらえそうです。確実に到着できる時刻を知らせて、「遅い…」とヤキモキさせないようにしましょう。
【５】「友達か家族に来てもらえない？」と自分の代わりを探そうとする
「『一人でほっといたら俺が落ち着かない！』と策を練ってくれて、惚れ直しました」（20代女性）というように、自分がそばにいられないなら、「誰かに託す」手もあります。ただし、彼女が「気を使う性格」なら、一人のほうがゆっくり休めるかもしれません。
【６】「今夜、一人で乗り切れそう？」と彼女の孤独な状況を心配する
「もし倒れたら…と怖かったけど、そのことを気遣ってもらえてむしろ安心できた」（20代女性）というように、病気のときに一人で夜を明かすのは心細いもの。彼女が不安がっている点にあえて言及すると、「わかってくれてる！」とホッとしてもらえそうです。
【７】「風邪引いたのが俺だったらよかったのに…」と同情を寄せる
「『代わってやりたい』とかってシュンとされたら、ジーンときちゃうかも！」（10代女性）というように、彼女のつらさに共感するのもよさそうです。相手が気弱になっている今こそ、普段は口にしないような優しい言葉を存分にかけてあげましょう。
【８】「そっちに行けなくてごめん！」とタイミングの悪さを詫びる
「来てもらうつもりはなかったから、彼氏がその気だったと知って感激した！」（10代女性）というように、看病に行けないことを申し訳なさそうにするのも、彼女を喜ばせるかもしれません。「そこまでしてくれなくても」と言われても、「当然だろ！」と即答して愛の深さを見せましょう。
【９】「いつから？熱は？病院行った？」と慌てて病状を尋ねる
「仕事中なのに矢継ぎ早に質問が飛んできて、なんだか嬉しくなった」（20代女性）というように、焦った様子で気にかけると、どれだけ心配しているかが伝わるようです。状況に応じて冷静に対処法を指示すれば、頼もしさもアピールできるでしょう。
つらさや心細さを忘れさせるようなメッセージがよさそうです。とはいえ、LINEはあくまで「応急処置」なので、用事が済んだらすぐに駆けつけてあげましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年9月9日から16日まで
対象：合計91名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「真夜中でも遠慮しないで連絡しろよ」と頼りがいを示す
「いざとなったら彼氏が何とかしてくれる！と思ったら、安心して眠れそう」（20代女性）というように、力強いメッセージを送ると、包容力を感じてもらえそうです。実際に彼女から連絡があったらすぐさま反応して、信頼を裏切らないようにしましょう。
「熱でしんどいときとかは、意外と『ご褒美』が励みになったりします」（20代女性）というように、「お楽しみ」を用意して、気を紛らわせてあげるのも手です。ただし、お腹を壊して何も受け付けない状態なら、食べ物の話は避けたほうが無難でしょう。
【３】「俺にキスして移したらすぐ治る！」と明るい言葉で安心させる
「彼氏らしい前向きなLINEが届いたら、それだけで癒されそう！」（10代女性）というように、ストレートな励ましも効きそうです。とはいえ、「寝れば治るっしょ」などと能天気な言い方をすると反感を買いそうなので、表現には気を配ったほうがいいかもしれません。
【４】「明日の昼休みには行けるから」とお見舞いの日時を約束する
「いつごろ来てくれるのかがわかれば、それまでがんばろう！って思える」（20代女性）というように、会いに行ける日時を伝えると、気力を保っていてもらえそうです。確実に到着できる時刻を知らせて、「遅い…」とヤキモキさせないようにしましょう。
【５】「友達か家族に来てもらえない？」と自分の代わりを探そうとする
「『一人でほっといたら俺が落ち着かない！』と策を練ってくれて、惚れ直しました」（20代女性）というように、自分がそばにいられないなら、「誰かに託す」手もあります。ただし、彼女が「気を使う性格」なら、一人のほうがゆっくり休めるかもしれません。
【６】「今夜、一人で乗り切れそう？」と彼女の孤独な状況を心配する
「もし倒れたら…と怖かったけど、そのことを気遣ってもらえてむしろ安心できた」（20代女性）というように、病気のときに一人で夜を明かすのは心細いもの。彼女が不安がっている点にあえて言及すると、「わかってくれてる！」とホッとしてもらえそうです。
【７】「風邪引いたのが俺だったらよかったのに…」と同情を寄せる
「『代わってやりたい』とかってシュンとされたら、ジーンときちゃうかも！」（10代女性）というように、彼女のつらさに共感するのもよさそうです。相手が気弱になっている今こそ、普段は口にしないような優しい言葉を存分にかけてあげましょう。
【８】「そっちに行けなくてごめん！」とタイミングの悪さを詫びる
「来てもらうつもりはなかったから、彼氏がその気だったと知って感激した！」（10代女性）というように、看病に行けないことを申し訳なさそうにするのも、彼女を喜ばせるかもしれません。「そこまでしてくれなくても」と言われても、「当然だろ！」と即答して愛の深さを見せましょう。
【９】「いつから？熱は？病院行った？」と慌てて病状を尋ねる
「仕事中なのに矢継ぎ早に質問が飛んできて、なんだか嬉しくなった」（20代女性）というように、焦った様子で気にかけると、どれだけ心配しているかが伝わるようです。状況に応じて冷静に対処法を指示すれば、頼もしさもアピールできるでしょう。
つらさや心細さを忘れさせるようなメッセージがよさそうです。とはいえ、LINEはあくまで「応急処置」なので、用事が済んだらすぐに駆けつけてあげましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年9月9日から16日まで
対象：合計91名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査