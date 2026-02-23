明日24日は西から天気が崩れ、25日(水)は西日本から東日本の広い範囲で雨となるでしょう。2日間でまとまった雨量となる所が多く、少雨傾向が続いている太平洋側では恵みの雨となりそうです。この先は短い周期で天気が崩れ、27日(金)から28日(土)も雨の所が多いでしょう。

明日24日〜25日 西〜東日本はまとまった雨 恵みの雨となる所も

明日24日は、日本の南岸に東西に長く前線がのびて、東シナ海の前線上を低気圧が東進する見込みです。そのため西日本では、はじめ晴れる所が多いですが、次第に西から雨が降るでしょう。東日本は25日(水)になってから降り始める所が多い見込みです。低気圧が陸地に近い所を通るため、ザっと雨脚が強まることもある見込みです。





明日24日から25日(水)にかけての総雨量は、九州北部では100ミリに迫る所がある見込みで、関東から東海でも50ミリを超える可能性があります。西日本と東日本では、2日間合わせるとまとまった量の雨になる所が多く、昨年秋から少雨傾向が続いている太平洋側では、恵みの雨となりそうです。

27日〜28日も雨の所多く 短い周期で天気崩れる

26日(木)はいったん雨が収まり、晴れる所もありますが、この先は短い周期で天気が崩れる見込みです。早くも27日(金)には再び南岸の前線や低気圧の影響を受け、西日本から東日本は広く雨が降るでしょう。28日(土)は、東日本から北日本を中心に雨となり、低気圧の発達の程度によっては荒れた天気となるおそれがあります。今後の情報にご注意ください。