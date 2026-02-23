286psでレンジローバーと同等の動力性能

BMW由来で286psの、3.0L 直6ターボを積むグレナディア。最高速度は159km/hに制限されるが、0-100km/h加速を8.0秒でこなす。高速道路への合流へ近い、50-110km/h加速は8.1秒と鋭くないものの、ランドローバー・レンジローバーと同等といえる。

エンジンは洗練され、回転数を高めると直6らしいサウンドを響かせる。3シリーズよりうるさくても、心地良い。アクセルレスポンスが鈍いとはいえ、ZF社製8速ATが上質なマナーで速度上昇を助ける。数段飛ばしのキックダウンも滑らかだ。



イネオス・グレナディア 3.0T フィールドマスター（英国仕様）

急な加減速時にはフロントノーズが上下し、フルブレーキング時はガタガタと振動を伴うが、直進性や安定感は高い。試乗車はBFグッドリッチのオフロード用タイヤを履き、制動距離は長めだったが、オフローダーでは平均値といえる。

運転支援システムも、ひと通り実装されている。動作精度は高く、普通に運転している限り邪魔に感じることはないだろう。オフロードボタンを押すと、岩場などで身を乗り出すことを想定し、シートベルトを外しても警告が鳴らなくなる。

量産モデルで世界最高峰の悪路性能

ステアリングラックは、旧式なボール＆ナット式。この構造が採用された理由は、悪路走行で岩へ激しくタイヤが当たっても、ステアリングホイールへ伝わる強い反動を抑えられるから。そのかわり精度が劣り、フロントタイヤのフィードバックは薄い。

険しい路面では、タイヤの向きや接地状況を意識し、進むルートを正確に管理する必要がある。だが現在の量産モデルで、世界最高峰の走破性を備えることは間違いない。



最大渡河水深は800mmで、サスペンションのストロークは前が約230mm、後ろは約300mmと長く、タイヤは路面を掴み続ける。タッチモニターには、ステアリングアングルの情報がリアルタイムで表示される。

前後のオーバーハングが短く、最低地上高は264mm。急な斜面で、バンパーをこする可能性も少ない。エアスプリングで最低地上高を290mmまで高められ、快適性でも優れる、最新のランドローバー・ディフェンダーを超えないとしても。

舗装路で直感性に欠ける操舵感 高速巡航は快適

オンロードでは、2026年仕様でステアリングラックが改良を受け、従来より正確性が増した。しかし、明確に扱いやすくなったわけではない。操舵時の重み付けはやや一貫せず、レシオがスローで、左折時などは想像より腕を動かすことになる。

カーブでは、従来よりステアリングの修正回数は減ったが、郊外の道を飛ばす場合は相応の覚悟と集中力が必要。保守的なスタビリティ・コントロールが、早めに介入する。



低い速度域なら、スプリングが不整を均しリラックスして運転できる。比較的真っすぐ伸びる、高速道路の巡航も充分快適。ドライバーが、両腕を構えている必要性も低い。

四角いボディで風切り音は大きく、110km/hでのノイズ量は初代ディフェンダーと同じ73dBA。とはいえ、そのオリジナルより安楽なことは確か。速度域が高めでも、車内で普通に会話できる。燃費は、試乗時の平均で6.3km/Lだった。

好きな人には強く刺さる無骨なオフローダー

トヨタ・ランドクルーザー 250やディフェンダーより、英国ではお手頃な価格で購入できるグレナディア。もっとも、大地で求められる仕事の多くは、更に安いトヨタ・ハイラックスでもこなせるだろう。快適性や洗練度も、ライバルには届かない。

それでも、無骨なオフローダーの魅力に満ち、惹かれる気持ちは理解できる。マグナ・シュタイアー社の協力を得た秀抜な走破性や、特徴的なBMW由来のパワートレインが、見た目とともに訴求力を高めている。5年間か10kmまでの保障も備わる。



競合モデルのように、多くの人が共感するわけではないだろう。だが、好きな人の心には強く刺さるはず。

◯：初代ディフェンダーの哲学を継承 力強く特徴的なパワートレイン 悪くはないオンロードでの乗り心地 抜群のオフロード性能 仕立ての良い車内

△：オンロードで直感性に欠けるステアリング 人間工学に改善の余地あり

イネオス・グレナディア 3.0T フィールドマスター（英国仕様）のスペック

英国価格：6万9995ポンド（約1470万円）

全長：4895mm

全幅：1930mm

全高：2040mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：8.8秒

燃費：6.7-6.9km/L

CO2排出量：325-336g/km

車両重量：2678kg

パワートレイン：直列6気筒2993cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：286ps/4750rpm

最大トルク：45.8kg-m/1750-4000rpm

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動



