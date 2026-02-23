マグナ・シュタイアー社の協力を得ながら提供

初代ディフェンダーをこよなく愛する大富豪、ジム・ラットクリフ氏。ランドローバーがその量産ラインを処分すると聞くと、デザインの権利と生産設備の購入を申し出た。しかし拒否され、自らリメイク版といえるオフローダーを生み出した。

それが、イネオス・グレナディアだ。インフレや環境規制、サプライヤーの倒産といった逆風にもめげず、マグナ・シュタイアー社の協力を得ながら、提供へこぎつけている。現在も経営は難しいようだが、2026年仕様としてアップデートが実施された。



イネオス・グレナディア 3.0T フィールドマスター（英国仕様）

オリジナルのディフェンダー 110に似たボディシェルは、スポット溶接されるスチール製。ドアとボンネットは、アルミで作られている。シルエットはボンネットが長く、完全なコピーではない。フロントマスクも、明らかに違う。

全長は、テールゲート上のスペアタイヤを含めて4895mm。ゴツいフロントバンパーは、5.5tまで引っ張れるウインチに対応する。タイヤは、ブリヂストン・デューラーA/T 001が標準。試乗車は、本気度の高いBFグッドリッチKO2を履いていた。

ラダーフレーム・シャシーにBMWの3.0L直6

シャシーは、スチール製ラダーフレーム。主要な構造材は、高さ約150mmあるとか。サスペンションはビームアクスルで、アイバッハ社製コイルとZF社製ダンパーが支える。

2678kgの車重を引き受けるのは、BMWから届けられる3.0L 直6エンジン。ガソリンかディーゼルを選べ、世界各国の排気ガス規制もクリアする。試乗車は、286psと45.8kg-mを発揮するガソリンだった。



イネオス・グレナディア 3.0T フィールドマスター（英国仕様）

トランスミッションは、ZF社製の8速オートマティック。トヨタ・スープラと、基本的に同じユニットらしい。四輪駆動で、トレメク社製の2速トランスファー／センターデフを実装。電子制御のロッキングデフも、前後に組まれる。

2026年仕様としては、ステアリングラックが可変式になり、最初の45度までがクイックに。精度と反応を高めつつ、キックバックなどは排除されている。カーブ出口でのセルフセンタリング性も強められ、運転しやすくもなっている。

ダッシュボードは飛行機のコクピット風

運転席へよじ登ると、初代ディフェンダーと同様に特別な雰囲気。レカロ社製シートがしっかり身体を保持してくれ、座面は高めで天井が近い。公道へ出てみれば、大きなSUVのドライバーを見下ろせるほど、視線は高め。全方向で視界が良い。

ダッシュボード周りは、飛行機のコクピットのよう。センターコンソールには、エアコンやシートヒーターの物理スイッチ。四輪駆動システムの操作は、バックミラー手前のコンソールに集約され、すべてのスイッチを手袋のまま操作できる。



イネオス・グレナディア 3.0T フィールドマスター（英国仕様）

車内は基本的に防水で、フロアはホースで水洗い可能。排水ドレンも開いている。ステアリングホイールやシートは、上質なレザー張り。ドアポケットは小さく、センターコンソールのトレイも深くはない。助手席の下に、多少の装備を仕舞えるが。

テールゲートは、サイドヒンジの観音開き。荷室容量は1152Lと広大で、後席を倒せば2035Lまで拡大可能。ただし、床面は完全なフラットにはならない。

タッチモニターもBMW由来

最新モデルらしく、12.3インチのタッチモニターも装備。システムはBMW譲りで、表示がクリアで反応も悪くなく、ロータリーコントローラーも備わる。

オフロードに関するメニューを簡単に呼び出せ、ドライブトレインの温度や海抜高度も確認でき、扱いやすい。ステアリングホイールには、物理ボタンが備わる。作り込みは、高級SUVの水準には及ばないかもしれないが。



イネオス・グレナディア 3.0T フィールドマスター（英国仕様）

ドライバー正面のメーター用モニターは小さく、警告表示が中心。センターモニターに、メーター類は表示される。高い集中力が求められる場面で、ドライバーの正面で速度や回転数を確かめられないのは、直感性に欠けるように思えた。

アップル・カープレイとアンドロイド・オートにも対応。衛星通信による「パスファインダー」機能を起動すれば、他のグレナディアと目的地へのルート共有も可能だという。

