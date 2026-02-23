◇「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合 侍ジャパン0―4ソフトバンク（2026年2月23日 サンマリン宮崎）

3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）に臨み、0―4で敗れた。宮崎事前合宿でアドバイザーとして侍戦士にさまざまなアドバイスを送ってきたアドバイザーのダルビッシュ有投手（39）はどう見たのか。報道陣の取材に応じた。

2試合で、侍投手陣の中では高橋宏斗投手（23）が5回1死で6球目を投じる前に、残り9秒を過ぎてからボール交換を要求したため1ボールが宣告された。これでフルカウントとなったが、結局、井上を中飛に抑えた。WBCでは「ピッチクロック」のルールが採用され、投手は捕手の返球を受けてから、無走者15秒、走者あり18秒の時間制限がある。

WBC本番に向けて、投手陣は時間の使い方を試行錯誤している段階。ダルビッシュは「だんだんピッチクロックにも慣れてきたと思いますし、みんな、すごくいい試合になったんじゃないかなと思います。今はいくらでも、ミスできるので。まあそういうところから、高橋君だけじゃなく他のピッチャーも見てますし、学ぶところがあるんじゃないかなって思います」と語った。

高橋については「本人もそのルールは分かってましたけど、サインが決まってなかったみたいで。ちょっと焦ってそうなってしまったっていうだけで。別に気にするようなことじゃない」とし、対策についても「自分で（ピッチコムを）押しちゃうので。だから全然そういうことにはならないというところで。日本の選手たちはそういうのに慣れてないので、まあ多分ピッチコムを持ってなかったと思います」と淡々と話した。

課題については「ないですね、全然。あとは普通に実戦入って、名古屋と大阪で試合すれば、まあ大丈夫そうだなという感じはしました。伝えることはやったというか、もう全部自分の出来ることはしましたし。これから名古屋、大阪、東京となりますけれども、皆さん怪我なく、マイアミまで行ってほしいなっていうふうに思っています」とエールを送った。