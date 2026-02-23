「オープン戦、日本ハム５−２阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）

日本ハム・新庄監督が、４回１安打無失点と好投した達を絶賛した。「マウンドに立ってる姿は背番号１１番に見えたんで。それくらい素晴らしい」と話し、球団でかつて１１を背負ったダルビッシュ有投手（現パドレス）や大谷翔平投手（現ドジャース）を思い起こしたと明かした。

開幕３戦目の先発が内定している達はこの日最速１５５キロの直球に変化球もさえて６奪三振。新庄監督は「あまり気にして見てない。安心して見てる方が強いんで」とし「ちょっとくらい打たれろと思う。３点くらい取られて欲しいくらい。安定感があるので」と目を細めた。

侍ジャパンに選出された伊藤、北山が不在で、自分が投手陣を引っ張る意気込みを示している達。それを伝え聞いた新庄監督は「早い早いまだ。自分のことだけ考えとけばいい」。報道陣に「何年目？３年目？４年目？」と逆取材したが、今季が５年目だと知ると「５年目。じゃ、（チームのことを）考えようか」と言って大笑いした。「そっか５年目か。そんなにたったんだ。こないだドラフトであいさつしたように感じるけど。早いねえ」と感慨深げだった。