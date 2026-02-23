浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は最終日を迎え、12Rで優勝戦が行われた。3枠から発進した青山周平が前を行った黒川京介（27＝川口）を2周目バックでパス。そのまま最後まで押し切った。

誰もが黒川の優勝を確信した。最初の1角を黒川が先頭で回った時、川口の仲間は「ハイ、黒ちゃんおめでとう！」と口にした。だが、まさかの事態が起こる。2周目、青山にインを突かれて2番手に落ち、そのまま2着に敗れた。

「うーん…。空回りはしなかったし、スタートも行ったのですが…。直線が行けてなかった」

ここまで5連勝。完璧な戦績を積み上げてきた。だが、どこか不安が拭えなかった。自分の感覚と試走の数字がフィットしない。スタートも5日目の1度目は失敗した。他車のフライングもあり、2度目はスムーズに決めたが、100％の安心感は持てなかった。

優勝戦当日のスタート練習もうまくいかなかった。空回りする可能性を感じながらのスタート。1角こそ先頭で回ったが、気持ちがそこに持って行かれていたことは否めない。心の隙を王者・青山に突かれた。

「おかげさまで空回りはしなかったのですが…」と川口の仲間におわびとも感謝ともつかぬ言葉を伝えた黒川。またひとつ、重要な経験ができた。黒川が最強の座につくための重要なピースとなる2着だった。