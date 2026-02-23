¡Ú·§ËÜ¶¥ÎØ¡¦£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Û»³¸ý·ýÌð¤Ï·è¾¡£³Ãå¤â¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¡ÖÃÏ¸µ¤ÎµÇ°¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡·§ËÜ¶¥ÎØ¤Î£Çµ¡ÖÂè£´£±²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×ºÇ½ªÆü¤Î£²£³Æü¡¢£±£²£Ò¤Ç·è¾¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó£³Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿»³¸ý·ýÌð¡Ê£³£°¡á´ôÉì¡Ë¤ÏÃ±µ³Àï¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¾å°Ì£²¿Í¤«¤éÎ¥¤µ¤ì¤¿£³Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦Á°¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Î®¤ì¹þ¤ß¤Ê¤Î¤Ç²¿¤È¤â¡££Çµ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£½éÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯¤ÎÊ¿ÄÍ¥À¡¼¥Ó¡¼°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£Çµ·è¾¡¤Ç¤Î³ÎÄêÈÄÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö´¶¿¨Åª¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡£¼¡Áö¤Ïº£·î£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂç³ÀµÇ°¡£¡ÖÃÏ¸µ¤ÎµÇ°¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£ÃæÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÃÏ¸µµÇ°¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£