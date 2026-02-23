小野田紀美経済安全保障担当相（43）が22日までにXを更新。とあるネット記事に苦言を呈した――。

発端は、Xの一般ユーザーによる投稿だった。あるWEBメディアが配信した第2次高市内閣発足時の記念撮影で女性議員が着用したドレスをファッションライターが辛口チェックするという企画に対して、“官邸儀礼用の服ではセンスの発揮しようがない”“小野田さんはサイズが合う服がこれしかないのでは”などと投稿。同投稿を引用するかたちで、小野田大臣はこう指摘したのだ。

《仰る通りで…。 私としては、決められたドレスコードをクリアできて自分の身体に入る服なら何も拘りは無いのですが、前回銀が派手だとか絡まれて面倒くさかったので、そのドレスの色違いを買って着ただけです。》

と本心を吐露。さらには、

《服装とかこんな事で取り上げられるの鬱陶しいから男性と同じモーニング着たいんですよね…》

と“着たい”服装についてつづったのだ。この投稿には1000件を超えるコメントが付くことに。

《小野田さんがモーニングを着たら、きっと格好良すぎてファンがさらに増えちゃいそう！》

《伊勢神宮参拝の時にもお召しになってましたよね かっくいい》

《伊勢神宮でのモーニング姿、かっこよかったですよ。》

《モーニング凄くお似合いでしたが、官邸儀礼用の服の要件を満たしていないという事なんですね。》（すべて原文ママ）

「ネットの声にもある通り、小野田大臣はすでにモーニング姿を披露しています」と話すのは、スポーツ紙記者だ。

「1月5日、小野田大臣が高市早苗首相や閣僚らとともに伊勢神宮を参拝した際、女性の大臣としてはかなり異例の“モーニング”姿だったのです。Xでは《似合ってる》《長身だから映える》《すらっとしたイケメンが歩いてくるけど誰？と思ったら、小野田紀美大臣だった》などと絶賛の声が多数あがっていました」（前出・スポーツ紙記者）

小野田大臣のモーニング姿を再び見られる日は近いのかも？