ＴＲＦのＤＪ ＫＯＯが自身のＳＮＳを更新し、亡くなった「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。

ＤＪ ＫＯＯは２３日、インスタグラムに「ＬＵＮＡ ＳＥＡドラマー真矢くんの訃報」と題して書き出し、「大好きで最高のドラマーで、まだまだ話したいことが沢山あったのに残念でショックです」と率直な思いをつづった。続けて「真矢くんの魂が安らかであること心から祈ります Ｒ．Ｉ．Ｐ． 真矢」と追悼し、パワフルにドラムを叩く真矢さんのショットをアップした。

この投稿にファンからは「ショックですよね…」「真矢さんがＬＵＮＡＳＥＡを知るきっかけでした。寂しいです」「丁度、一年前東京ドーム公演でした。まさか一年後、訃報を知る朝を迎えるとは…」「ご冥福をお祈りします」などの声が寄せられている。

真矢さんは１７日午後６時１６分に死去した。５６歳だった。昨年９月に脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表していた。バンドの公式サイトで「懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と報告。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行ったという。