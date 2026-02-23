「届いたその日から生活できる」新生活に必要な家電をまるっと揃える神セット
新生活の準備は、とにかくやることが多い。物件探し、手続き、引っ越し準備…。そんな中で意外と悩むのが「家電をどう揃えるか」だ。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器など、生活に欠かせない家電を一つずつ選ぶのは時間も手間もかかる。そこで注目したいのが“家電セット”。必要なアイテムがまとめて揃い、サイズやカラーも統一されているから、届いたその日からすぐ生活を始められる。今回は、一人暮らしにちょうどいい新生活向け家電セットを厳選して紹介する。
【写真】これさえあれば即生活開始！王道4点が一括で揃う安心セット
■【新生活家電4点セット】アイリスオーヤマ 家電セット ブラック
冷蔵庫170L、洗濯機5kg、電子レンジ17L、炊飯器3合がセットになった、一人暮らしの王道4点セット。冷蔵庫は170Lと容量に余裕があり、自炊派にも心強いサイズ感。洗濯機は5kgで日常使いに十分、電子レンジはシンプル操作で扱いやすい設計だ。さらに3合炊き炊飯器まで付いているため、食生活を整えたい人にもぴったり。ブラックで統一されたデザインは、部屋をスタイリッシュに見せてくれる。
●おすすめポイント
・170L冷蔵庫でまとめ買いにも対応
・必要最低限＋αが揃う安心の4点構成
・ブラック統一で部屋が引き締まる
■[山善] 新生活家電6点セット ホワイト
冷蔵庫106L、洗濯機6kg、電子レンジ17L、炊飯器3合に加え、ケトルと掃除機まで付いた充実の6点セット。とにかく“全部まとめて揃えたい”人向けのフル装備構成だ。洗濯機は6kgとやや大きめで、毛布やまとめ洗いにも対応しやすい。さらに掃除機とケトルが最初から揃うため、生活の細かい準備も不要。ホワイトカラーで清潔感のある部屋づくりが叶う。
●おすすめポイント
・掃除機＆ケトル付きのフルセット
・洗濯機6kgで余裕の容量
・統一感あるホワイトデザイン
■【家電セット3点】コンフィー(COMFEE') ブラック
冷蔵庫90L、洗濯機5.5kg、電子レンジ17Lのミニマルな3点セット。とにかくコストを抑えたい人、最低限から始めたい人にちょうどいい構成だ。冷蔵庫は90Lでコンパクトながら、一人分の食材には十分な容量。洗濯機は5.5kgで日常使いに対応する。ブラックで統一されているため、コンパクトでも部屋に生活感が出にくいのも魅力。
●おすすめポイント
・必要最低限でコスパ重視
・コンパクト設計で省スペース向き
・ブラックで統一感アップ
■[山善] 新生活家電5点セット ブラック（テレビ付き）
冷蔵庫106L、洗濯機6kg、電子レンジ17L、炊飯器3合に加え、32型テレビまで付いた5点セット。生活家電に“エンタメ”も含めて一気に揃えたい人向け。テレビがセットになっているため、引っ越し直後からリラックスタイムも確保できる。洗濯機6kgで容量に余裕があり、日常生活にも安心感がある構成だ。
●おすすめポイント
・32型テレビ付きで即くつろげる
・洗濯機6kgでゆとりある容量
・ブラック統一でシックな部屋に
新生活のスタートは、想像以上に慌ただしい。だからこそ、家電は“まとめて揃える”という選択が賢い。必要なアイテムが一度に届き、サイズ感やデザインも統一されることで、部屋づくりもスムーズに進む。自分の生活スタイルに合わせて選ぶのがポイントだ。新しい暮らしを気持ちよく始めるために、まずは家電選びから整えてみてほしい。
