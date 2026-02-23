きょう（月）は、関東地方で春一番が2年ぶりに観測されました。暖かい南風で関東地方では気温が上がり、青梅では最高気温が25.1℃となるなど、夏日となったところもありました。関東から西の地域では日差しが届きましたが、あす（火）以降、西からお天気下り坂へ向かっていきます。あすは昼ごろから九州で雨が降り始め、夜にかけて西日本は広い範囲で雨が降るでしょう。東海などでも、にわか雨が降る可能性があります。

＜あす24日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 2℃ 釧路： 3℃

青森： 4℃ 盛岡： 9℃

仙台：13℃ 新潟：12℃

長野：14℃ 金沢：13℃

名古屋：19℃ 東京：19℃

大阪：18℃ 岡山：16℃

広島：17℃ 松江：13℃

高知：20℃ 福岡：15℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃

あすは最高気温・最低気温ともに、きょうより大幅に低くなるでしょう。ただ、特に最高気温は平年より高いところが多く、関東から西の太平洋側では春用コートで過ごせそうです。

あさって（水）になると、東北から九州にかけて広い範囲で雨が降ります。特に東海では昼ごろに雨脚が強まるタイミングがありそうです。本州から雨雲が抜けるのは、木曜日の朝となるでしょう。今週は金曜日から土曜日にかけても全国的に雨模様となりそうで、顕著な少雨となっていた太平洋側の地域では久しぶりのまとまった雨となりそうです。