「声を大にして言いたい」チロルチョコ公式Xのポストにファン納得。「知らない人多いんだね」

2026年2月19日現在、チロルチョコ公式Xアカウントの投稿が、表示回数290万を超える反響を呼び、注目を集めています。

投稿では、定期的に寄せられる「チロルチョコが小さくなった」との意見に対して、「声を大にして言いたいです ずっとサイズ変わってません！！」と主張しています。

たしかによく見ると...

X担当者は続けて、「袋商品等に入っている小さいサイズと、一粒から買える大きいサイズ（バーコード入り）があり、これらを混同されていると推察する」としています。

ファンからは「小さい方が元々のサイズなんですよね...」「これは大事なことですね！」「へー、知らんかったわ」と驚きの声が上がる一方で、「知らない人多いんだね」「安心してください！理解していますよ！！」という声も多く見られました。

チロルチョコはざっくり3種類の大きさで製造されていて、3つ山タイプ、袋商品などに入っている小さいサイズ、一粒から買える大きいサイズがあるのだそうです。

1979年に誕生した10円チロルチョコは現在の小さいサイズで、1993年に登場したのが現在の大きいサイズのチロルチョコ。コンビニ進出時のバーコードを入れるスペース確保のために誕生しました。

気になる人は実際に買い比べてみても良いかも。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部