2月27日よりシネマート新宿ほかで公開される『ロビー！ 4000億円を懸けた仁義なき18ホール』の先着入場者プレゼントとして、ハ・ジョンウのスペシャル動画付きポストカードが配布されることが決定した。

参考：ハ・ジョンウ＆パク・ビョンウンの仲睦まじい様子も 『ロビー！』特別メッセージ動画公開

本作は、ハ・ジョンウ演じる新進テック企業の若社長チャンウクが4兆ウォン（＝4000億円）級の国策事業に食い込むため、人生初の接待ゴルフに挑み、倒産危機を乗り越えようとする、人生逆転“接待”エンターテインメント。ハ・ジョンウにとって『いつか家族に』（2015年）から10年ぶりの監督作となる。生き馬の目を抜くビジネス業界の掟にはからっきし疎い主人公を自ら演じたほか、彼が絶大な信頼を寄せる“同業者”たちがこぞって出演。『新感染 ファイナル・エクスプレス』のキム・ウィソン、『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』のパク・ビョンウン、『エクストリーム・ジョブ』や『犯罪都市 PUNISHMENT』のイ・ドンフィ、『チャンシルさんには福が多いね』のカン・マルグム、SUPER JUNIORのチェ・シウォン、Netflixシリーズ『サムバディ』のカン・へリムが共演に名を連ねる。脚本は『1987 ある闘いの真実』のキム・ギョンチャンが手がけた。

先着入場者にプレゼントされるポストカードは、ゴルフ場のグリーンに見立てたハ・ジョンウの頭部に、にぎやかな登場人物らが乗っているデザイン。余白部分には、キャストらからのメッセージとサインがプリントされており、右上に韓国語で書かれているメッセージは、「ついに今日公開 劇場で会いましょう♡」という意味で、キャストらが書いたハートマークもちりばめられている。

さらに、表面にあるQRコードにアクセスすると日本の劇場に来場した観客のためにだけに送られたハ・ジョンウからのスペシャルメッセージ動画を見ることができる。現時点では、ここでしか見られない貴重な動画となっている。（文＝リアルサウンド編集部）