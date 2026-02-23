例年よりも多くの雪崩が発生し、欧州のスキーシーズンは危険な状況となっている/Jeff Pachoud/AFP/Getty Images

（CNN）雪崩が発生すると、山全体がうなりを上げる。渦巻く雪の塊は蒸気機関車のように迫り、斜面を下りながら数千トンもの雪や岩を巻き込み、時速130キロに達することもある速度で雪煙を巻き上げる。

雪崩は山岳地帯で最も危険な自然現象の一つだ。米カリフォルニア州で発生した雪崩では、友人同士だった6人を含む9人のスキーヤーが死亡した。

そして今冬の欧州は、特に危険な状況が続いている。

欧州雪崩警報サービス（EAWS）によると、2025年10月以降、少なくとも99人が死亡した。大半は、フランスやイタリア、スイス、オーストリアなどにまたがる欧州のスキーの中心地であるアルプス山脈で発生している。

フランス・アルプス地域だけでも、この冬最初の死亡事故が起きた昨年12月26日以降、28人が雪崩で死亡した。フランスの全国降雪雪崩研究協会（ANENA）によると、この時期の雪崩による死者数は平均8人で、大幅な増加だ。イタリアやスイスでも、死者数は例年を大きく上回っている。

その圧倒的で恐ろしい威力を示すように、スイスでは雪崩で列車が脱線して乗客5人が負傷した。また今月には、フランスの山腹にある山小屋が雪崩に襲われ、窓ガラスが割れ、台所に大量の雪が流れ込んだ。

「ベルトコンベヤー」のように

雪崩の発生には、雪と、30度以上の斜面、そして、引き金の三つが必要だ。引き金には新雪や融雪、人や動物、風などがある。

アルプスでは毎年こうした現象は発生するが、今冬は特定の気象条件が重なり、例年以上に危険になっているとANENAのステファン・ボルネ所長は説明する。

昨年11月の初雪の後、高気圧に覆われる期間が長く続き、地表の雪は「角ばった粒状」へと変化した。これは、大きな砂糖の結晶のような形で、周囲の雪の層と効果的に結合しない。

この種類の雪自体は危険ではないが、その上に新雪が積もると「このもろい層が引き金となり、ボールベアリングのように作用する。ベルトコンベヤーのように雪崩が滑りやすくなる」とボルネ氏は言う。

さらにここ数週間、欧州各地で数メートルに及ぶ新雪が降った。異例の南寄りのジェット気流の影響で大量の降水が続き、低地では洪水も発生している。

ボルネ氏によれば、同時に風によって雪が供給されているため、地表に大量の雪が積もっているという。

もっとも、こうした危険な条件は珍しいが「異常な事態ではない」と、スイス連邦雪・雪崩研究所（SLF）の雪崩予報官クリスティン・ピルマイヤー氏は指摘する。

ピルマイヤー氏によれば、統計上は5年から15年に1度程度の頻度で起こり得るという。ただしあくまで目安で、2年連続で発生することもあれば、長期間起きないこともある。

気候危機が雪崩の頻度にどう影響しているかを測るのは難しいと専門家は言う。天候は本質的に変わりやすく、同様の気象パターンでも事前の状況によって影響が異なる可能性がある。包括的なデータも十分ではない。

限界への挑戦

観光インフラで整備されているように見えても、山は本来、荒々しく危険な存在だ。特に今のような状況ではなおさらだ。

その危険こそが、バックカントリースキーの魅力でもある。地形と向き合い、整備されたコースに縛られることなく、手つかずの雪原を自由に駆け巡るチャンスだ。

こうした誘惑があっても、上級スキーヤーの多くは危険な状況では標識のあるコースにとどまる。しかし、1週間のスキー旅行に大金を費やした観光客の中には、警報を軽視する人もいる。

ノルウェー北極大学で雪崩時の意思決定を研究するアウドゥン・ヘトランド氏は「時間も金も投じた以上、それを取り戻すことはできない。何らかの見返りを求めたくなり、限界を押し広げてしまう」と指摘する。

熟練のガイドやスキーヤーでさえ、困難な状況下では地形を評価するのに数日を要することがあるが、観光客にはそんな時間はないのだ

近年、バックカントリーは人気が高まり、山奥へ入る人が増えている。ピルマイヤー氏によれば、この傾向自体が必ずしも死亡事故の増加に直結するわけではない。

なぜなら、バックカントリーの多くは、通常は急斜面を避けるスノーシューの利用者であることが多いからだ。バックカントリーでスキーを楽しむ人たちは雪崩に関する知識を深め、装備も充実しているほか、より組織化された山岳救助体制も整っているという。

危険な状況が続く中、専門家は、雪崩予報の確認や、地元の熟練ガイドの同行、未整備の斜面を滑る際にはより緩やかな斜面を選ぶよう助言している。