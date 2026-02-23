「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎 ソフトバンク−侍ジャパン」（２３日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

４番の佐藤輝が初回の第１打席でピッチクロック違反をとられた。

１死一、二塁で打席に入って悠然と構えた佐藤輝。だがピッチクロックでは制限時間の残り８秒までに構えなければならず、球審から違反を指摘された。思わぬ形でストライクをとられ、最後は変化球にタイミングが合わず空振り三振となった。

試合後、佐藤輝は「ちょっとゆっくりしすぎしましたね」と反省。「対策というか時間をしっかり見て。対応してやらなきゃいけないので、頑張ります」と話した。

前日は３安打５打点と爆発した打撃は、この日は２つの空振り三振を喫するなど３打数無安打。「調整してまた次に向かえればいいかな」とし、ソフトバンク投手陣の力のある速球については「速かったんじゃないですか」と印象を口にした。

今大会はバッターにもピッチクロックは設定されており、打席に入るまでの時間は３０秒。そして走者がいない場合は１５秒、走者がいる場面は１８秒の投球間のうち、残り８秒までに打席で構えないといけない。投手陣が注目されがちなシステムだが、打者のルーティンにも影響を及ぼす可能性が高い。