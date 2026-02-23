中川翔子、手を繋いで眠る双子の姿公開 兄のおすわりショット＆弟の“半目”寝顔も「すくすく成長してる」「尊くてメロメロ」
【モデルプレス＝2026/02/23】歌手でタレントの中川翔子が2月23日、自身のInstagramを更新。双子の仲良しショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「可愛すぎてとろける」双子の手繋ぎ寝顔ショット
中川は「お兄ちゃん！ニコニコスマイルからのおすわり！まだ短時間だけどひとりで座れる時間のびてきた」「弟くんはずり這いの自主トレーニングがストイックすぎて すすまなくてイライラしてきて怒るから戻してあげると秒でまたコロンと寝返りからのタミー！」「ますます目をあけたまま寝る弟くん なんでそんなところが遺伝するの…」と日々成長する双子それぞれの様子を丁寧に報告し、おすわりの様子や目を開けて寝ている次男のショット、双子の成長をつづった中川の絵日記などを複数枚投稿。「となりに寝かせると手を掴んでつないだりする可愛い」と続けて、キャラクター柄のロンパース姿で並んで寝転がり、手を繋いだままカメラに目線を送る愛らしい姿も公開している。
また「セリアのラプンツェルシール わたしが描いた絵の！ぷっくりして水とキラキラいり！うれしすぎる、流行りのシール帳に貼ってほしいです」と中川が描いたシールの動画も披露している。
この投稿には「尊くてメロメロ」「すくすく成長してる」「可愛すぎてとろける」「癒やされました」「成長が楽しみ」「これぞ福眼」「天使すぎ」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
中川翔子、双子の成長を報告
中川翔子の投稿に反響
