春まで着回すならこっち！【ユニクロ】サッと羽織れる♡「優秀カーディガン」

暖かくなる季節を前に服を買い足すなら、春まで着まわせるカーディガンがおすすめ。上品見えが狙えるデザインを選べば、大人コーデでも活躍してくれるはず。今回は、大人カジュアルに合わせやすいジップカーデと、テイスト問わず着まわせるVネックカーデを【ユニクロ】からピックアップしました。

襟元がアレンジできるフルジップ仕様

【ユニクロ】「ミラノリブフルジップカーディガン」\5,990（税込）

カジュアルコーデの相棒にするなら、白のラインがアクセントになるジップカーデがおすすめ。「しっかりとしたミラノリブ編地」（公式サイトより）が上品で、カジュアルすぎないのがポイント。ゆとりのあるシルエットなので、レイヤードも楽しめそうです。ジップを上まで上げればハイネックになり、春先の寒さが残る日にも活躍するかも。

ボトムスとのバランスがとりやすいショート丈

【ユニクロ】「スムースコットンVネックショートカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

テイストを問わず合わせやすく、ワードローブの即戦力になってくれそうなショート丈カーディガン。「やわらかく、肌ざわりのよいコットン100%素材」（公式サイトより）で、着心地も良さそう。プリーツスカートと合わせてプレッピーに仕上げたり、ジーンズやスウェットパンツでラフに着こなすのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M