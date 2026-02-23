ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は得意のリフトを披露しながら参加。らしさを発揮した中、三浦が何気なくやっていた行動にファンも驚いている。

閉会式でも「木原運送」は“営業”していた。木原が三浦をリフトで高く持ち上げた。そして担がれた三浦の右手にはなんとスマートフォンが。閉会式の雰囲気を堪能しながら、動画や写真を撮っていたようだ。

木原に注目が集まり、思わず見落としがちな三浦の行動に、ファンもSNSで反応。「璃来ちゃんのリフト撮影、強すぎるww」「これは神ショット間違いなし」「三浦さん、皆とは見える景色が違ってただろうね！これほど、目立つの初めてだね！」「めっちゃいい景色やろなぁ」などのコメントが寄せられた。

閉会式はミラノから東に約140キロのベローナにある古代ローマ時代の円形闘技場（ベローナ五輪アリーナ）で行われた。17日間の熱戦に幕が下ろされた。



（THE ANSWER編集部）