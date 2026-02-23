女優のケイト・ハドソン（46）は、過ちも含めて後悔がないため、若い頃の自分に助言などないという。伝記ミュージカル映画「ソング・サング・ブルー／Song Sung Blue」での演技が評価され、2001年の「あの頃ペニー・レインと」以来、2度目のアカデミー賞ノミネートを果たしたケイトが自身のキャリアを振り返った。



【写真】ケイト、もう結婚はしない？「誰とでもイチャつくのが私」「地球上最大の浮気者」婚約者フジカワも黙認

ロサンゼルスで開催された第28回衣装デザイナー組合賞のレッドカーペットで、スポットライト賞を受賞したケイトは、フォックス・ニュース・デジタルにこう語った。「若い頃の自分にアドバイスするというのは、私が下した全ての決断を否定するようなものだと思う。良い決断も、失敗も、困難な決断さえもね。それらが今の私を形成しているのだから、過去に戻って何かを変えることはしないわ」



さらに、人生で変えたいことが唯一あるかと問われると、「もっと衣装を保管しておけばよかった！」と冗談めかして答えていた。



最近ではサンタバーバラ国際映画祭でアーリントン賞を受賞し、長年の友人グウィネス・パルトロウからトロフィーを手渡されたケイト。同イベントのレッドカーペットでは、自身の歩みを振り返りこう語っている。「今は全てを違う視点で捉えられるようになった。21歳の頃は若すぎて、全てが初めての空間だったけれど、今は長年築いてきた人間関係や、共に仕事をしてきた人たちがいる。だから当時よりずっと居心地が良くなったの。今はこうした場所で友人たちを祝福できるし、確かに違う感覚ね」



そんなケイトには、21歳の息子ライダー、14歳の息子ビンガム、そして現在の婚約者ダニー・フジカワとの間に生まれた7歳の娘ラニがいる。



今回のアカデミー賞ノミネートに対する子供たちの反応について、ケイトはこう続けた。「子供たちは私が忙しいことを理解して、楽しんでくれているわ。年上の子たちは本当に喜んでくれているし、ラニは私が家を出る時に着るドレスを見るのが大好きなの。『ママ、それ何？』って聞いてくる。みんな本当に祝福してくれているわ」



ケイトの母はゴールディ・ホーン、父は歌手のイタリア系のビル・ハドソン。両親は本人の幼少時に離婚し、疎遠の実父とは泥沼の関係。母ゴールディは俳優のカート・ラッセルをパートナーとし、ケイトも義父として慕っている。ケイトの3人の子供は全員父親が違う。



（BANG Media International／よろず～ニュース）