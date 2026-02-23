◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）

「最後の最後まで全力投球。完全燃焼」。３月３日で定年引退する西園正調教師はラスト重賞のオーシャンＳに、２頭の重賞ホースを送り出す。ＪＲＡ、地方で制した平地重賞は３９勝。そのうちの２８勝を１６００メートル以下の距離で挙げる“短距離王国”を作り上げたトレーナーが、有終の美へ闘志を燃えたぎらせている。

その一頭は前走のシルクロードＳで１６番人気の評価を覆し、３連単２４３万円超の大波乱の立役者となったフィオライアだ。「前走は出来すぎくらいな競馬だけど、最後もしぶとかったしスピードも見せた」とうなずき、「ここも頑張ってほしいね」と言葉に力を込める。

一方のビッグシーザーは２４年京阪杯の勝ち馬。昨年６月に右第１指節種子骨を骨折し、１０か月の戦線離脱を乗り越え、今回が復帰２戦目となる。「もともとこっちの方が期待していたんだから。前走はスタートでつまずいてしまったけど、力のある馬。一回使って動きも軽くなっているし、ここは何とかという気持ち」と並々ならぬ気合。除外対象だが、マイネルジェロディもスタンバイしており「（３頭ともに）今回も十二分の仕上げでいきますよ。最後だからね！」と目をぎらつかせる。０７年湯浅三郎調教師、１８年福島信晴調教師（ともに阪急杯）に続き３人目（１９８９年の定年引退導入後）となる最終週の重賞制覇に向け、管理馬をこれ以上ない究極の状態で送り出すつもりだ。

騎手としてＪＲＡ通算３０３勝、調教師として同７４９勝（２３日時点）。合わせて１０５２勝を積み重ねてきた。大崎昭一騎手がダイシンボルガードで制した１９６９年の日本ダービーをテレビで見て、ジョッキーという職業に興味を持ち、１５歳で競馬界に入って５５年。「まあよく勝たせてもらったなって。不器用な私がね。本当に恵まれた競馬人生だった。生まれ変わってもまたＪＲＡで騎手をやりたいし、調教師をやりたい」。穏やかな笑みを浮かべながら回顧する。

集大成となるラストウィークは１５頭以上の大攻勢をかける予定。これまでの騎手、調教師生活のすべてを込め、ラストまで駆け抜ける。（山本 理貴）

◆西園 正都（にしぞの・まさと）１９５５年１２月２９日、鹿児島県出身。７４年３月に栗東・大根田裕也厩舎所属で騎手デビュー。８５年のカブトヤマ記念をチェリーテスコで制し、重賞初勝利。９７年に調教師試験に合格し、同年２月に騎手を引退。９８年３月に栗東で開業。主な管理馬は０１年の阪神ＪＦを制したタムロチェリー、１２年マイルＣＳなど重賞５勝のサダムパテックなど。ＪＲＡ・Ｇ１は４勝。他に０８年川崎記念・Ｊｐｎ１（フィールドルージュ）、２４年ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（タガノビューティー）を勝っている。