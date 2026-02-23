◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞優先出走権）

デビューから無傷２連勝を飾り、前走の阪神ＪＦ５着で初黒星を喫したアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が、母のシンハライトに続く同レースＶへ向け、好仕上がりだ。斉藤崇調教師は「本当にすごくここまで順調に来られて、いい状態で出られそうな気はしますね」と期待する。

圧巻の加速力だった。１週前はレースで騎乗する武豊騎手を背に、栗東・ＣＷコースでヤマニンシュラ（４歳３勝クラス）の内を３馬身半追走。全体時計は６ハロン８５秒４と平凡だが、ラスト２ハロンで１１秒３―１１秒１と抜群の切れ味を見せ、首差先着した。「しまいはしっかりと動けていて、ジョッキーの感触もいい感じかなと思います」とトレーナーは手応えを深めた。

母のシンハライトは１６年に後方からジュエラーと併せる形で脚を伸ばし、鼻差で勝利。続く桜花賞では、鼻差で逆転を許した。「桜花賞に向けては賞金を加算しないと。勝って本番に行けるように」。母の忘れ物を取り返すためにも、しっかりと勝ち切りたい。（松ケ下 純平）