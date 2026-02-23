2024年7月の豪雨で被災し、集団移転に向けて動き出している山形県戸沢村蔵岡地区では、恒例の「紙風船まつり」が2月末に開かれます。地区の住民たちは復興への願いを込めながら祭りの準備を進めています。



この日、戸沢村蔵岡地区の公民館に集まったのは地区のイベントなどを主催する「蔵岡ふるさと塾」のメンバー10人です。



メンバー「楽しみやね毎年のことだけど」「力の源泉」





2月28日に開かれる「まつり」に向けて巨大な紙風船づくりが最終盤を迎えていました。「紙風船まつり」は2006年から続く蔵岡地区の冬の恒例イベントです。祭りでは地区の住民たちが絵やメッセージを書いた高さ4メートル、幅2メートルほどの巨大な紙風船を、空高く飛ばします。しかし、2024年7月の豪雨で蔵岡地区は69世帯すべてが被災。住民の多くはいまも避難生活を続け、現在は村内の名高地区への集団移転に向けて事業計画書の策定が進められています。豪雨被災後、初めての祭りとなった2025年は、住民たちが集まることが難しく、紙風船の制作を断念。代わりに住民たちの願いを書き込んだ小型のスカイランタンを飛ばしました。住民「いった いった いった。残り少ない人生幸せに生きられますように」そして、豪雨から2度目の冬ー。今年こそは紙風船を飛ばしたい…。「蔵岡ふるさと塾」のメンバーはそうした思いで紙風船づくりを再開しました。蔵岡地区会・山崎昇会長「みんな集まって（紙風船作りを）できることは1年に1回の楽しみ。活動を続けてくれる人がいるからまだまだ蔵岡は大丈夫だな」多い年には10基以上の紙風船を飛ばしていましたが、「ふるさと塾」のメンバーも多くが蔵岡地区を離れて暮らしているため、ことしの祭り用に制作できたのは1基のみ。2か月かけて作った紙風船には干支にちなんだ馬の絵と「蔵岡復興」の文字が記されています。蔵岡ふるさと塾・鈴木博也さん「集団移転も（事業化に向けて）スタートし始めたので復興に向けて蔵岡の人間頑張ってるよと見せたい」蔵岡ふるさと塾・横山雅生塾長「移転後紙風船まつりができるかといったらかなり難しい状況になると思う。それまで長年続けてきた経験でみなさんに楽しく過ごしてもらえたら一番いい」「蔵岡紙風船まつり」は戸沢村の蔵岡公民館裏の特設会場で、28日午後6時から開かれます。まつり当日は、蔵岡地区の紙風船とスカイランタンのほか、2025年夏に蔵岡と同じように洪水被害に遭った秋田県仙北市の上桧木内地区の住民が制作した紙風船も飛ばす予定ですが、悪天候でそれらを飛ばせない場合は、打ち上げ花火のみでの実施となる可能性もあるということです。