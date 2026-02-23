胡長明さんが製作した馬の置物。（資料写真、通遼＝新華社配信）

【新華社フフホト2月23日】中国内モンゴル自治区通遼市ホルチン左翼後旗にあるモンゴル族の馬具工房では、国家級無形文化遺産「モンゴル族馬具製作技術」の市級代表的伝承者、胡長明（こ・ちょうめい）さんが鞍をつけた手のひらサイズの馬の置物を磨いていた。「午（うま）年の春節（旧正月）前後は、小さな馬に小さな鞍を合わせたこの飾り物が特に人気で、縁起物にあやかろうという人が多い」と話す。

この置物作りは、工程が非常に細かく定められている。素材選びから装飾に至るまで、百年来受け継がれてきた決まりを厳格に守っている。胡さんは「表面の雲や火の文様は、全て古いものの通りに彫っており、少しも変えるわけにはいかない」と語る。

「モンゴル族馬具製作技術」には、草原の民族が長年の生産と生活の中で培ってきた知恵と美意識が凝縮されている。同旗では体系的保護と生きた形での継承を進めており、この伝統工芸は新たな活力を放ちつつある。

学校で馬具製作技術を紹介する胡長明さん。（資料写真、通遼＝新華社配信）

昨年8月、ホルチン左翼後旗文化館は特別調査を実施し、無形文化遺産の中核的伝承地域に入り込み、馬具製作技術の系譜を体系的に整理した。調査チームは原材料の選定、構造製作、組み立ての全工程を記録し、映像や図版、文章の形で一次資料として保存、技術アーカイブ体系の構築に向け確かな基盤を築いた。

ここ数年、同旗は「学校へ、企業へ、嘎査（ガチャ＝モンゴル族の村落）へ」という活動を柱に、体験型の普及展示活動を実施し、実生活の中で伝統技術に触れ、実感できる環境づくりを進めている。

また、伝承者育成システムの整備を継続的に進め、伝承者向け研修を定期的に実施している。馬具製作の中で最も代表的な組み立て技術を中心に、国家級、自治区級、旗級の伝承者を招いて合同授業を行い、「ベテランが新人を指導する」方式で無形文化遺産保護に活力を注ぎ込んでいる。（記者/安路蒙、連振）