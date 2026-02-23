神木隆之介のフェイクドキュメンタリー放送 テレ東3月2日から4週連続
テレビ東京は3月2日から4週連続で『神木隆之介』（月曜 深0：30〜）を放送する。俳優の神木隆之介を題材にした新しいフェイクドキュメンタリーとなっている。
【場面写真】クールな顔立ち…フェイクドキュメンタリーに出演する神木隆之介
監督は『フェイクドキュメンタリーQ』の寺内康太郎氏が務め、プロデューサーとして大森時生氏（テレビ東京）、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』の近藤亮太氏、『ゾゾゾ』『フェイクドキュメンタリーQ』の皆口大地氏が参加する。
今回は近年国内外でも注目を集めているアーティストの會見明也氏がビジュアルを制作。『万引き家族』『ミッドサマー』のポスターデザインで知られるグラフィックデザイナーの大島依提亜氏がデザインを担当する。
オープニングテーマは、テレビアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」（MBS／TBS系）OPテーマ「青のすみか」、テレビアニメ『【推しの子】』第2期（TOKYO MXほか）OPテーマ「ファタール」の大ヒットでも知られるキタニタツヤが担当する。
■大森時生氏（テレビ東京）コメント
虚実の境目について改めて考えました
■寺内康太郎氏（フェイクドキュメンタリーQ）コメント
まるでホントウのようなウソだけど、ホントはちょっとだけホントウの話です
■皆口大地氏（フェイクドキュメンタリーQ）コメント
神木隆之介さんを題材にした新しいフェイクドキュメンタリーが完成しました。思い切った発想の作品です。ぜひ観てください。
■近藤亮太氏コメント
こちらにはそんなつもりがなかったとしても、100%フィクションのフェイクドキュメンタリーでさえ、どこかに「本当」が宿ってしまうことがあります。
