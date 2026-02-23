俳優森田剛（46）が22日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。番組ではシウマ氏から生年月日と携帯電話の下4桁を足した数字でこれまでの運気を占われた。

シウマ氏に「16、17歳ですごく人気がでる」と伝えられると、「（V6）デビューですね」。さらに、シウマ氏から「ここ、人の話を聞けない運気になってますけど」と聞かれ、森田は「たしかに、大人に対して反発じゃないけど、そういうのがあったかも」と振り返った。

シウマ氏に「反発もあったけど言うのがめんどくさい時期なんですよ。説明するのがめんどくさいっていうのがあって。誤解されるっていう時期なんです。思っていることと起こっている出来事に対して、1個1個説明するのがめんどくさい。“じゃあ『いいから』ってトラブルになる時期なんです」と告げられ、「完全にそういうタイプですね。『どうせ言っても伝わらない、わからないでしょ？』って決め付けて、言わないみたいな子どもだった」と明かした。

シウマ氏の「社会を敵って見方するんです。基本物事をすごい冷めた感じで見てしまう」の言葉に、森田は無言で首をコクリと縦に振り、笑った。