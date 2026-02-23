俳優森田剛（46）が22日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。これまでの運気を占われた。

占い師のシウマ氏に17歳ごろの森田について「反発もあったけど、言うのがめんどくさい時期なんですよ。説明するのがめんどくさいっていうのがあって。誤解されるっていう時期なんです。思っていることと起こっている出来事に対して、1個1個説明するのがめんどくさい。『じゃあ、いいから』ってトラブルになる時期なんです」と伝えられ、「社会を敵って見方するんです。基本物事をすごい冷めた感じで見てしまう」と占われると、無言で首をコクリと縦に振り、笑った。

「冷めている期間が長い。27歳ぐらいで変わってますけど。『伝えると、ちゃんと伝わるんだ』っていう、ある意味柔らかくなった」と占われ、「居場所がわからなかったんですよね。どう頑張っていいかもわからなくて。それぐらいから舞台を始めたんですよ。そこで出会った人たちに、いろいろ教わったりとか。それこそ『言ったらわかるんだ』『認めてもらえるんだ』っていうのを知って、舞台にハマっていくんですけど」と語った。

さらに「そこからモテ期が始まるんですけど。35、6歳で新しい出会いっていうところに入っています」と続けられ、「10年前…なんだろうね？」ととぼけた。スタッフから「奥さまと結婚されたのは…？」と聞かれ、「10年前の舞台だ」と答えた。

VTRを見ていた池田美優は「それじゃね？ なんで思い出せないの。絶対それじゃん」と笑っていた。