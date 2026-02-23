サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、モンテディオ山形は２１日、アウェイでザスパ群馬と対戦しＰＫ戦の末、勝利を収めました。

開幕から３連勝とこのリーグ戦絶好調です。

開幕２連勝と好調の波に乗るモンテディオ。相手はリーグ戦初勝利を狙うザスパ群馬です。

試合は早々に動きます。前半８分、モンテディオのゴールキーパー、トーマス・ヒュワード＝ベルのロングボールにディサロが反応。

前に出てきた相手ゴールキーパーの頭上を越えるディサロの鮮やかなループシュートで、モンテディオが幸先よく先制します。

その後は群馬の猛攻を受けながらも粘りのディフェンスでゴールを守りますが、後半３０分、相手のパスをクリアしようとディフェンダーの岡本がヘディングしたボールがゴールへ吸い込まれ、不運な形で同点に追いつかれます。

試合は９０分で決着がつかず、百年構想リーグの特別ルールによりＰＫ戦に突入。

お互い５本ずつ決めてサドンデスに突入すると群馬の６人目、菊池のシュートがゴールの上に外れ、モンテディオが勝利！勝ち点２を獲得しました。

開幕３連勝のモンテディオ、次の試合は来月１日、アウェイでＳＣ相模原と対戦します。