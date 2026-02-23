演歌歌手の山内惠介が２３日、東京・富岡八幡宮で新曲「この世は祭り」（２５日発売）のヒット祈願を行った。

これまで、ヒット祈願ではボルダリングに挑戦するなど独自路線を突き進んできたが、この日は特技の一輪車を披露。見事なバランス感覚を見せ、歌いながら一輪車に乗っていた。「腹筋にすごく力を入れてバランスをとるので、かなりいい声が出ます。だから自分のステージにも活かしたい。劇場なら花道あるから、喜んでいただけるならやっていこうかな」とライブでの披露も見据えた。

新曲のミュージックビデオ（ＭＶ）は、福島県・猪苗代湖で撮影。当時、熊出没のニュースがあふれていたため「ちょっと怖かったが、穏やかにいった」と振り返った。すでに公開されている告知映像では、旗を振るシーンが印象的で「歌詞の中に『旗のもとに集い』っていう詞がある。歌謡界に自分が旗を掲げて行く。そういう年頃にもなってきたので」と自身を重ね合わせた。

仕上がりにも満足しており、「すごく気に入ってます」と笑顔。「必ずお聞きになった方が元気になれる人生の応援歌になってますので、皆さんにとってお祭り気分を味わっていただけるように、聴いて楽しんでください」とファンへ呼びかけた。