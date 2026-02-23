イチゴの栽培品種は約300種。毎年新品種もぞくぞく登場しています。

今回は、そのなかで私のお気に入りの品種を3つご紹介。どれも鹿児島県産、地元のイチゴ農家で採れたフレッシュなイチゴたちです。

まずは一番左。最近よく見かけるようになった「ベリーポップすず」。

果実が固めで、甘くてコクがあります。個体差があるため、撮影時に使用したものはそこまで赤くないのですが、基本的には中まで赤いものが多いのが特徴。酸味は控えめです。形もぷっくりしていてかわいい。

真ん中は「かおり野」。

酸味はほぼなく、イチゴらしい甘い香りが特徴です。果肉が白いのも大きなポイント。柔らかくてジューシーなので、そのまま食べるのもおすすめです。

右は「紅ほっぺ」。

果肉の中まで赤いのが特徴。キュンとした酸味と甘さのバランスがよく、固めの食感です。形は円錐形で細長いのが特徴なので、お菓子作りに使うときは、なるべく丸い形のものを選んでいます。

私はお菓子を作る時に選ぶのは、中まで赤い品種一択！

スーパーで新しい品種を見かけた時は、その場で「イチゴの品種名、断面」で検索してから、中が赤いものを選ぶこだわりようです。

ベリーポップすずや、紅ほっぺは、果実も固めなので、お菓子作りにはぴったり！

かおり野はそのまま食べたほうが、甘さや香りを楽しめるような気がします。

クリームに挟むのは、酸味と甘さのバランスがよい「紅ほっぺ」ですが、カットしたものを飾る時は、円錐形の紅ほっぺより、ベリーポップすずのほうがかわいい仕上がりに。

用途により、使い分けるのがポイントです。



【レシピ】サクふわ新食感！ イチゴのミニパブロバ

材料／「イチゴのミニパブロバ」4個分

（絞り出し袋と口金を準備しておきましょう！）

【メレンゲ】✓卵白…2個分✓グラニュー糖…100g✓レモン汁…小さじ1/2✓バニラペースト（バニラオイル）…小さじ1/2✓コーンスターチ…5g✓食用色素（赤）…少々【イチゴソース】✓イチゴ…4粒✓グラニュー糖…大さじ1✓レモン汁…小さじ1【デコレーション】✓生クリーム…100ml✓グラニュー糖…大さじ1✓ラム酒…大さじ1/2✓イチゴ…適量✓（あれば）冷凍ブルーベリー…適量✓ミントまたはローズマリー…適量✓粉砂糖…適量

1. 卵白をボウルに入れ、ハンドミキサーの高速で白っぽくなるまで泡立てます。グラニュー糖を3回に分け加え、その都度しっかりと泡立てます。持ち上げるとツノが立つくらいまでしっかりと泡立てましょう。

2. レモン汁、バニラペースト（バニラオイル）を加えてさらに撹拌します。コーンスターチをふるいながら加え、さらによく泡立てます。

3. つまようじの先に食用色素をつけ、ランダムに加えます。

4. ゴムベラで軽く混ぜて、星口金をつけた絞り出し袋に入れます。

メレンゲはこのぐらい、しっかりとツノが立つまで泡立てるのがポイントです。

5. オーブンを100℃に余熱します。オーブンシートを敷いた天板に、直径5〜6cmの円になるように、メレンゲを薄く絞り出します。

6. ぐるぐると2周から3周、壁を作るように周りに絞り出し、すぐオーブンに入れて100分ほどじっくり焼きます。

※焼き上がってもオーブンの扉は開けず、そのまま30分ほど冷ましてください（天板を素手で触れたらOK）。

完全に冷めたら、湿気らないように、ビニール袋に入れておきます。

7. イチゴソース…小鍋に角切りにしたイチゴとグラニュー糖、レモン汁を入れ、弱火にかけます。とろみがついたら火からおろします。

ホイップクリーム…生クリームにグラニュー糖とラム酒を入れ、8分立てにして、丸口金をつけた絞り出し袋に入れておきます。

8. メレンゲの真ん中を軽くスプーンで押さえ、凹みを作ります。

9. ホイップクリームをたっぷりと絞り出します。

10. イチゴソースをスプーン1杯分のせます。

11. さらにホイップクリームを絞り出します。

12. イチゴソースを上からとろりとかけます。

13. 半分に切ったイチゴやブルーベリーなどをトッピングします。ローズマリーをすきまに差し込み、粉砂糖を振りかけます。

春らしいアンティーク調のプレートに盛り付け、イチゴを散らせばおしゃれなデザートの完成です！



ひとつ前の写真と見比べて、どんな印象を受けますか？

アングルはほぼ一緒ですが、彩度をぐっと落としたことで、かわいい雰囲気から、スタイリッシュかつおしゃれな印象を目指してみました。

プレートも、同じアンティーク寄りのものですが、色味を抑え、直線も入れることで、よりスタイリッシュな雰囲気に。

こちらは俯瞰で撮影したもの。イチゴやチューリップなど、ラブリーなアイテムがあるにも関わらず、かっこいい雰囲気なのは、やはり彩度を抑え、コントラストを上げたことと、直線を入れたことにあると思います。

余ったメレンゲを手で割り、無造作に散らしたのもポイントです。

自分の好みのスタイルを真似してみることで、好きな雰囲気で撮影できるようになるのではないかと思うので、お好みを探してみてくださいね。

もちろんこんなかわいい雰囲気で撮影するのもおすすめ！



華やぐ春にぴったりのスイーツ「イチゴのミニパブロバ」、ぜひ作ってみてくださいね。



Photo：kyoko_plus



