深田恭子、父親との相合い傘ショット公開「かっこよすぎる」「おしゃれで絵になる」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/23】女優の深田恭子が2月21日、自身のInstagramを更新。父親との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】43歳美人女優「かっこよすぎ」と話題の親子ショット
深田は「MBS『痛快！明石家電視台』35周年スペシャルに出演させていただきました」と報告し「番組の中でもお話しした、父との一枚。雨の日の銀座を相合傘して歩いているところです」と父親と相合い傘をしながら歩く仲睦まじい様子の2ショットを公開。「今だに腕を組んで歩いたりする仲良しなのです」と父との関係性を明かし、「そんなエピソードをお話ししながら、スタジオメンバーの皆様、そして観覧に来てくださった約200人の皆様と笑顔あふれる、とても楽しい収録でした」と振り返っていた。
この日の投稿にファンからは「雰囲気がかっこよすぎる」「おしゃれで絵になる」「素敵なお父様」「仲良しで素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
