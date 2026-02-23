桃井かおり、おかずを忘れて食べ終えた松茸ご飯＆ブロッコリーサラダ並ぶ食卓公開「忘れるのも納得」「いい匂いしてきそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】女優の桃井かおりが2月22日、自身のInstagramを更新。松茸ご飯などの手料理の写真とともに夫婦のエピソードを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】74歳ベテラン女優「松茸がたくさん入ってて贅沢」松茸ご飯メインの食卓
桃井は、海苔をちらした松茸ご飯、ブロッコリーサラダ、野菜がたっぷりと入ったお味噌汁が並ぶ食卓を披露。「松茸ご飯食べてて〜と焼き鮭を待ってた筈だったのに〜あまりに美味しいブロッコリーつまんでる間に、すっかり忘れて食べ終わった我ら、、（なんかおかず無いかな〜）と思ったのは我だけじゃない」と、松茸ご飯とブロッコリーを食べている間に、夫婦ともにおかずのことをすっかり忘れていたとユーモラスな逸話も明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛い夫婦すぎる」「忘れるのも納得の食卓」「鮭を忘れちゃうとは（笑）」「いい匂いしてきそう」「松茸がたくさん入ってて贅沢」「お料理上手で尊敬します」「おかずなくても充分豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
