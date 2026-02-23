メ～テレ（名古屋テレビ）

三重県鳥羽市の沖合で貨物船と遊漁船が衝突し2人が死亡した事故で、当時の状況が明らかになってきました。

「午前9時です。国の運輸安全委員会の調査官が現場に到着しました。これから調査を始めます」（記者）

事故があったのは20日午後1時ごろです。

鳥羽市国崎町の沖合で貨物船「新生丸」と遊漁船「功成丸」が衝突しました。

「功成丸」は2つに割れ、釣り客の谷口幸吉さん(84)と中川元弘さん(67)が死亡し、船長を含む10人が重軽傷を負いました。

「海に投げ出されて気づいたら病院だった」（遊漁船の乗客）

「功成丸」に乗っていた人の証言で、事故当時の状況がわかってきました。

漁場でイカリを降ろし釣りを始めようとしたとき、右舷に「新生丸」が衝突したといいます。

「これが船とすると、この辺からグーと来た。右の前の方。貨物船はまっすぐ来ていた。避けるとかじゃなくて、とにかくどんどん来た」（遊漁船の乗客）

男性は海に投げ出されました。

「あまり暴れると沈んでいくと思って、とにかく救命胴衣を身に着けて、波も静かだったから、救助を待つ状態でした。クーラーボックスが浮き袋代わりになって、助かったのかな」（遊漁船の乗客）

「減速している雰囲気は無かった思う」

事故を近くで目撃した漁船の乗組員は、直前の状況について――

Q.貨物船が回避する場合は？

「減速するか、かじを切るかですよね。両方がいいですけど。減速している雰囲気は無かったと思いますね」（事故を近くで目撃）

鳥羽海上保安部は、「新生丸」を操縦していた2等航海士の杉本波音容疑者(21)を業務上過失致死などの疑いで逮捕・送検しました。

調べに対し、杉本容疑者は容疑を認めているということです。

杉本容疑者が操縦の当番になったのは正午で、その約1時間後に事故が起きたということです。

また、国の運輸安全委員会の船舶事故調査官が22日から調査を始め、原因究明が本格化しています。