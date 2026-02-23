メ～テレ（名古屋テレビ）

子どもの“読書離れ”が年々加速しています。、東海地方の小学校で、子どもたちに進んで本を読んでもらおうとする取り組みを取材しました。

三重県桑名市の深谷小学校6年の「読書の時間」で、子どもたちが手にしているのはタブレット端末。3年前から読書に電子書籍を使っています。

学校が導入した電子書籍サービス「Yomokka!(ヨモッカ)」。タブレットには45の出版社から5500冊以上の本が収録されています。

まるで「持ち運ぶ図書館」です。

「自分の好きなものが選べる多様な種類があるところがすごくいい」（深谷小学校 教師 林茉奈実さん）

同じ本を何人も同時に読むことができ、手軽に本にアクセスできる電子書籍。

導入の背景にあるのは、子どもの読書離れでした。

「図書室に来る児童が少なかった。1日0人の時もあれば、1～2人の時もあった。それが原因で図書委員会が廃止になるというのが本校の実態でした」（林さん）

定期的に行われている全国学力・学習状況調査。

10年前の調査と比べると、1日30分以上本を読む小学生は6.7ポイント減少。

「読書を全くしない」という小学生は19.8%から29.0%と、大幅に増えています。

「子どもたちにもっと本を読んでもらいたい」と始めたのが「1人1台端末」を活用した取り組みでした。

校内のアンケートでは、本を読む児童の割合は44%から61%に増加。

雨の日の休み時間や、授業の空いた時間で本を読むことが増えたといいます。

読書は学力に大きな影響

深谷小学校の古川千登世校長は、子どもたちの学力にも良い影響を与えていると分析します。

「導入前と導入後で学力を比較すると、かなり上昇しているということも数字的に出ている。全ての学力のベースは国語の力。読書の力が非常に大きいと感じている。学力が上がった要因になっているのでは」（古川校長）

手軽な反面、電子書籍ならではのこんな悩みも…。

「学年の力に合った内容のものが読めているのか、一人ひとりの子ども全てを把握するのが非常に難しい」（古川校長）

AIで一人ひとりに合わせた本選び

子どもの「読む力」の成長に合わせた本選び。

その課題を解決できるかもしれないのが「AI」です。

愛知県豊橋市の津田小学校で「実証実験」として導入した読書アプリ「ヨンデミー」。

文章の長さや漢字の割合をAIが分析し、本の難易度「ヨンデミーレベル」を設定しています。

小学1年生向けの「ヨンデミーレベル12」の文章では、文字量が少なく漢字はありませんが、レベル30になると文字の量が多くなり、漢字が登場しています。

「12～25が低学年のヨンデミーレベルになっている」（津田小学校 教師 鈴木紀予さん）

数字が上がるほど高学年向けになるヨンデミーレベル。

図書室にはレベルごとに分けられた「ヨンデミーほんだな」が設置され、子どもたちが本を選ぶ基準のひとつとなっています。

子どもに読書習慣の変化

昼休みの図書室で、次に読みたい本を探している1年生の片山凛太郎くん。

1年生ながら、高学年レベルの本を読んでいます。

子ども向けの本には“何年生向け”という表記が多く使われますが、学年にとらわれないレベル設定で、子どもたちそれぞれの「読む力」に合わせた本選びができるといいます。

凛太郎くんはヨンデミーを自宅でも使っていて、今までの記録を見て、母も読書習慣の変化を感じていました。

「前は読んでいるそぶりとかはなかったが、ここに座って本を見ることは増えた。ゲームとかだけではなく、勉強して活用ができるのはすごくいい」（母・夏実さん）

「1人1台端末」を活用した読書を便利にする取り組み。

子どもの読書離れを食い止めることができるかもしれません。