この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？甘くて美しいパリ・レヴューです♡

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🍰🍭🍨🍴🇫🇷」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？ ヒントは、甘くて美しいパリ・レヴューです！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「Délicieux（デリシュー）!−甘美なる巴里−」でした！ スイーツの絵文字から『Délicieux（デリシュー）!−甘美なる巴里−』ということがわかります。 宝塚のショー（レヴュー）は公演ごとにテーマやコンセプトがありますが、この作品はフランス語で“とてもおいしい”を表す言葉、「Délicieux」を題名にしているだけあって、たくさんのスイーツが出てきますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

