この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？甘くて美しいパリ・レヴューです♡
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？
意外と難しいこのクイズ。
「🍰🍭🍨🍴🇫🇷」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？
ヒントは、甘くて美しいパリ・レヴューです！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Délicieux（デリシュー）!−甘美なる巴里−」でした！
スイーツの絵文字から『Délicieux（デリシュー）!−甘美なる巴里−』ということがわかります。
宝塚のショー（レヴュー）は公演ごとにテーマやコンセプトがありますが、この作品はフランス語で“とてもおいしい”を表す言葉、「Délicieux」を題名にしているだけあって、たくさんのスイーツが出てきますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
