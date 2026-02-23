3連休の福岡は、季節外れの暖かさになりました。22日は九州北部地方で強い南寄りの風が吹いて「春一番」を観測し、福岡市では最高気温が5月上旬並みの23.4℃となりました。



■街の人

「きょうは長袖を持たずに外に出てきて。でもちょうどいいです、気温が。」

「このニットすら脱ぎたい。いまジャケットも脱いでいます。天気予報を見て服装を決めればよかった。」



22日は糸島市でも24.2℃を観測するなど、福岡県内の4つの地点で2月の観測史上最高気温を更新しました。





そして、23日は。■八木菜月アナウンサー「暖かな日差しのもと、こちらでは河津桜が満開となっています。見事に咲き誇り、春の訪れを感じられます。」福岡市西区の愛宕神社近くにある河津桜は、すでに満開を迎えています。河津桜は早咲きのサクラの一種で、愛宕神社によりますと、去年より2週間ほど早く開花しました。■訪れた人「少しずつ暖かくなって桜も咲いて、春だなと思っています。」「めちゃくちゃきれいで感動しています。」「最高。ことしは一番きれい。」満開を迎えたこちらの河津桜は、2月いっぱいが見頃だということです。