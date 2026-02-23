週明け２３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６６８．５６ポイント（２．５３％）高の２７０８１．９１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３７．８２ポイント（２．６５％）高の９１９７．３８ポイントと反発した。売買代金は１７２９億６３３０万香港ドル（約３兆４１９４億円）にやや拡大している（２０日は１６５３億７２７０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。先週末の米株が反発したことに加え、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の開幕（３月５日）が視野に入ってきたことも好材料だ。ほか、対外関係の改善期待もプラス。米ホワイトハウス関係者は２０日、トランプ米大統領が３月３１日〜４月２日の日程で中国を訪問すると明らかにした。一部報道によると、米中貿易戦争の休戦措置が延長される可能性がある。また、足もとでは欧州主要国の首脳による「中国詣で」が相次ぐ。通商拡大の期待も高まる状況だ。

一方、米関税政策を巡る不透明感を嫌気する売りは限定的。米最高裁は２０日、トランプ米大統領が貿易相手国に課していた相互関税など一連の関税について違憲とする判決を下した。トランプ氏は同日、「判決に失望した」とし、代替法案を用い、全ての国・地域に１０％の関税を課す大統領令に署名すると表明。翌２１日には、新関税を（１０％から）１５％に引き上げると述べた。ただ、外資エコノミストの試算によると、今回の措置により対中国の平均関税率３２％から２４％に引き下がる見通し。トランプ氏は今後数カ月内に、（新関税に続く）法的に許容される新たな関税措置を導入する考えを示しているものの、現時点で悲観する動きはみられていない。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）とデリバリー事業大手の美団（３６９０／ＨＫ）がそろって５．３％高と上げが目立った。

セクター別では、産金・非鉄が高い。紫金鉱業のほか、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が６．２％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が５．８％、五鉱資源（１２０８／ＨＫ）が６．６％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．８％ずつ上昇した。

半導体セクターも急伸。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が１０．１％高、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が９．６％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．０％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が５．１％高で取引を終えた。

自動車セクターもしっかり。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が５．５％高、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が４．９％高、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．９％高、賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が３．７％高で引けた。

電子部品製造・材料関連の銘柄も物色される。コンデンサー薄膜メーカーの河北海偉電子新材料科技（９６０９／ＨＫ）が７．８％高、接続・データ伝送機器メーカーの上海剣橋科技（６１６６／ＨＫ）が６．６％高、プリント配線基板（ＰＣＢ）材料メーカーの建滔集団（１４８／ＨＫ）が５．２％高、ＰＣＢ生産設備で中国最大手の深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が３．８％高と値を上げた。建滔集団については、通期業績の１６５％増益見通しが好感されている。

一方、本土市場は春節（旧正月）の連休で、きょう２３日まで休場。あす２４日に取引再開する。また、連休のため先送りされた実質的な政策金利となる２月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」も２４日に公表される予定だ。

