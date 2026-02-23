WBCÆüËÜÂåÉ½¡¢ÌµÆÀÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÁÔ¹Ô»î¹ç
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢µÜºê»Ô¤Î¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÇÀþ¤¬Éõ¤¸¹þ¤Þ¤ì0¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡£»î¹ç¿Ê¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Ãæ»³¡Êµð¿Í¡Ë¤¬Ï»²ó¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÉ½Áª½ÐÁª¼ê¤Î°ÂÂÇ¤Ï¶å²ó¤Î¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¤Îº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î¶ùÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬2²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£3ÈÖ¼ê¤Î¹â¶¶¹¨¡ÊÃæÆü¡Ë¤Ï2²ó¤ò´°àú¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¶¯²½¹ç½É¤Ï24Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢27¡¢28Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤ÇÃæÆü¤ÈÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤éÊÆÂç¥ê¡¼¥°Àª¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹ç½É½ªÎ»¸å¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£