芸能リポーターで知られる東海林のり子さん（91）が23日、X（旧ツイッター）を更新。この日、56歳で亡くなったことが発表されたLUNA SEAのドラマー真矢さんとの思い出の写真を公開した。

東海林さんは23日の投稿で真矢さん、妻の元モーニング娘。石黒彩（47）とのスリーショットを公開した。

コメントのない、写真だけの投稿に「もう、言葉はいらないですよね。この一枚の写真が、言葉よりも重く心に刺さりました」「最高の息子さんとの写真をありがとうございます」「東海林さんが毎日真矢さんに向けて投稿しているのを見て、私も、届きますようにと思いを馳せていました」「東海林さんいつも真矢さんに愛のメッセージをありがとうございました」「東海林さんが毎日真矢さんに呼びかけるように送っていたエール、間違いなく真矢さんの活力になっていたと思います」「毎朝真ちゃんへエールをありがとうございました」などのコメントが寄せられている。

東海林さんは真矢さんが脳腫瘍との闘病を公表した昨年9月8日の翌日、「真ちゃん。おはよう！！ ビートもこころもいつも強い！！ いつも優しい笑顔に励まされてきた 今度は私がウント励ます」と投稿。

その後も「真ちゃーん」「おはよう 真ちゃん」と、連日、真矢さんに語りかける投稿を続けていた。

そして先月26日には「真チャン！！ おはよー ルナ 三月のお知らせありがとう。嬉しい。会えたら嬉しい。ハグ 待ってる」と、真矢さんへの思いをつづり、真矢さんにバックハグされる写真を投稿していた。

また、真矢さんが亡くなった17日の投稿では「おはよー真チャン。本日 満月 東の空に期待します。お願い事いっぱい？ 晴れてー 3月に 会える事！！ 一番かなー！」と、真矢さんの復帰を願っていた。