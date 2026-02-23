「メゾピアノ」の当りくじ第2弾、3．6発売！ 全国の「セブン-イレブン」＆「イトーヨーカドー」で
「mezzo piano junior（メゾ ピアノ ジュニア）」のくじ引き「当りくじ」が、3月6日（金）から、全国の「セブンイレブン」と「イトーヨーカドー」で発売される。
【写真】いろんな意味でハズレなし！ 「Mezzo Piano 当りくじ」賞品一覧
■スイーツモチーフのアイテムが当たる！
今回発売される「Mezzo Piano 当りくじ」は、13種類＋ラスト賞の賞品からなるハズレなしのくじ。
ベリエちゃんと妹のブルーベリエちゃんがデザインされたアイテムが展開され、「バニティポシェット」や「ミラー」「トートバッグ」など、スイーツモチーフのかわいいアイテムが盛りだくさんとなっている。
そのほか、「ポーチ」「ハンドタオル」「マグカップ」「ノート」「アクリルチャーム」「小物入れ」も用意。
最後のくじを引いた人がもらえるラストスペシャル賞は、ハート型のクッションだ。価格は1回880円（税込）。
