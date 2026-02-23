◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本０―４ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）

３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは、実戦２試合目となる壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。初の対外試合となった２２日の同戦では１６安打１３得点で大勝発進を飾った侍打線だったが、この日は相手先発のスチュワートの前に２回まで無安打に抑えられた。

この日、最速１５６キロをマークした助っ人右腕に対し、初回は２四死球で１死一、二塁の好機を作ったが佐藤輝、森下の阪神コンビが凡退。２回も３者凡退に封じられ、得点を奪えなかった。６回から登板した左腕・アルメンタに対しても、サポートメンバーの中山（巨人）が左前安打を放ったのみに終わり、２イニングで得点を奪えず３三振を奪われた。

ＷＢＣ本戦で日本はＣ組に入り、豪州、韓国、チェコ、台湾と同組。３月６日に開幕を控えるが、外国人のパワーピッチャー攻略への対策は必要になる。試合後、井端監督はソフトバンク投手陣について「高めの直球には力があった」とし、加えて「メジャーの審判の方も若干高めを（ストライクに）取るというところなので、その対策はこれからしていかなきゃいけない」と語った。力のある高めがストライク判定されるケースをイメージし、対策の必要性を口にしていた。