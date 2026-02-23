◆オープン戦 巨人ー楽天（２３日・那覇）

２３日の楽天戦（那覇）に登板したウィットリー、ハワード、マタの３投手が、いずれも１イニングを無失点の好投を披露。スポーツ報知評論家の堀内恒夫氏は「みんな、いい。外国人枠の問題があるから、全員は使えないが、首脳陣はうれしい悲鳴だね」と語った。

まだ全員１イニングだからね。これから投げる回数が伸びて、どうなっていくかなんだけど、現時点ではみんなとてもいいよ。

先発のウィットリーは２０１センチもあるから、もっと高めに抜ける球があるかと思ったが、ストライクを取れる制球がある。カットボールなど変化球のコントロールも良くて、ボール連発で自滅することはないだろう。

２番手のハワードは昨年９試合で５勝を挙げているように日本の野球を知っているから、マウンドで余裕を感じるよな。マタもツーシームが一番の武器だが、スライダーもいい。そして何よりこの３人、この時期にいとも簡単に１５５キロを超えるような真っすぐを投げていることが、すごい。これからまだまだ速くなると思うと、楽しみだね。

全員ローテーションに入ってくる力はあるが、問題は外国人枠。キャベッジ、ダルベック、マルティネスは外せないし、バルドナードもいる。この日の３投手のうち、２人を登録、抹消しながら先発させるような形になるんだろうな。山崎、戸郷は当確として、則本、竹丸、田中将。ローテを決める首脳陣のうれしい悲鳴が聞こえてきそうだよ。（堀内 恒夫）