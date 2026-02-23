岡田紗佳、スリットから美脚スラリ バースデーショット公開「目が釘付け」「スタイル異次元」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が2月22日、自身のInstagramを更新。バースデーショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳プロ雀士の美女「目が釘付け」スリットから美脚スラリ
2月19日に32歳の誕生日を迎えた岡田。出演した22日放送のTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜ひる11時45分〜）についてファンへ感謝をつづるとともに「楽屋に戻ったらスタッフの皆さんがお祝いしてくれました これからも働いて働いて働いてスタッフを食わせていこうと思います！」と、言葉を添え、誕生日のデコレーションに囲まれたソロショットを複数枚公開。いちごのバースデーケーキを手に頭にはバルーンの王冠をかぶった姿で、ピンクのレーシーなワンピースのスリット部分からは、スラリと細い美しい脚が大胆にのぞいている。
この投稿にファンからは、誕生日へのお祝いの言葉とともに「ピンクがとってもお似合い」「スタイル異次元」「スリットから見える脚に目が釘付け」「めちゃくちゃいい笑顔」「風船冠がお茶目」「最高に可愛い」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
